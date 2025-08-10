關愛隊｜何啟明：委派探獨居或雙老戶　會有數千元車馬費

獨老悲歌屢現，繼今年五月葵涌石籬一邨一名83歲獨居老翁倒斃家中化為白骨，日前葵涌葵盛東邨一名78歲獨居長者亦疑離世一年半才被發現，遺體已化為白骨。政府上月起在沙田及觀塘實試行「高風險照顧者資料庫」試點計劃，安排關愛隊上門探訪獨居及雙老家庭。



勞工及福利局副局長何啟明今天（10日）表示，沙田區關愛隊的獨居及雙老長者探訪名單超過4000人，預告計劃將擴大至全港18區，又說「如果係獨居或者雙老嘅話呢，我哋委派關愛隊，會有幾千蚊車馬費幫手」，希望加強照顧獨居及雙老家庭。



社署發言人表示，去年開展的「關愛隊支援長者及照顧者計劃」，政府會因應關愛隊的規模，每隊一年可獲資助16萬至24萬元。至於今年開展的觀塘及沙田試點探訪計劃，發言人則未有提及會有資助金額。



葵盛東邨盛逸樓獨居七旬婦倒斃屋內化為白骨，至房屋署人員上門收樓始揭發她倒臥睡房床上。現場所見，死者住所陳設簡單，牆上貼着的揮春已脫落一半，房內睡床則疑被死者遺體流出的屍水浸濕。（梁偉權攝）

根據「高風險照顧者資料庫」試點計劃，領取低收入津貼的照顧者一旦入院，醫管局將會通報社署，由署方跟進被照顧者的情況。勞工及福利局局長孫玉菡早前期望計劃再擴大，覆蓋正領取社署轄下其他津貼的過百萬名長者，尤其是「雙老戶」。

何啟明。(蘇煒然攝)

何啟明今天（10日）出席活動時透露，上月起在沙田及觀塘實施的「高風險照顧者資料庫」試點計劃，將拓展至全港18區，會安排關愛隊上門探訪獨居及雙老家庭，沙田區關愛隊的相關探訪名單超過4000人。

如果是獨居或雙老，我們會委派關愛隊去幫忙，會有幾千元車馬費幫忙，我們會開始有名單給大家上去探訪。 何啟明

他說，會配對醫管局資料針對照顧者、獨老或雙老照顧者，「察覺如果是獨老，或者是照顧者參加了我們的照顧者津貼計劃，我們會直接打給他」，兩個計劃是同時推行，並會拓展至18區。他說長者是政府精準扶貧策略中的特定群組，希望以更多科技及人力資源協助照顧他們。

社會福利署發言人表示，政府去年3月以荃灣及南區作為試點，開展「地區服務及關愛隊伍–支援長者及照顧者計劃」，並於一個月後擴展計劃至全港18區，透過關愛隊的探訪或接觸，協助識別有需要的獨老和雙老住戶、護老者和殘疾人士照顧者，並將有需要的個案轉介至社會福利服務單位跟進。

計劃設有績效指標，包括探訪或接觸有需要的住戶數目、提供跟進關愛服務的人次、提供跟進支援服務的人次等。因應關愛隊的規模，每隊關愛隊一年可獲資助的金額介乎16萬至24萬元。

另外，社署今年7月中在觀塘及沙田區推出試點計劃，利用房屋署的住戶資料和社署資料系統內的長者個案資料，識別出居住於公屋、缺乏社區支援的獨老及雙老住戶，以及護老者及殘疾人士照顧者。社署已委託關愛隊接觸及探訪這些住戶，向他們表達關懷及為有需要的家庭提供適切支援。

截至8月7日，兩區的關愛隊已接觸及探訪超過1,500個透過試點計劃識別的獨老及雙老住戶、護老者及殘疾人士照顧者，並轉介超過120次福利服務。政府會在稍後檢視試點計劃的推行情況，再逐步把計劃推展至全港各區。