羅淑佩與兒時偶像譚詠麟推廣運動　籲全運會踴躍捧場︱政壇諸事町

眾所周知，文化體育及旅遊局局長羅淑佩是MIRROR成員陳卓賢（Ian）的忠粉，她年輕時的偶像，其實都是一位「情歌王子」，就是殿堂級歌手譚詠麟，更收藏了譚詠麟所有唱片。昨天（11日）羅淑佩與率領明星足球隊的譚詠麟，在啟德體育園青年運動場出席活動推廣運動，坦言大感興奮。她在活動上順道宣傳年底舉行的第十五屆全運會，呼籲大家踴躍捧場，為運動員吶喊助威，全情投入國家體育盛事。



8月11日，羅淑佩到啟德青年運動場出席活動，與兒時偶像譚詠麟、被譽為「舞台王者」的郭富城、巴黎殘奧輪椅羽毛球銀牌得主陳浩源等同場。（羅淑佩Facebook）

羅淑佩與兒時偶像譚校長推廣運動

羅淑佩到啟德青年運動場出席一個慈善活動，與兒時偶像譚詠麟、被譽為「舞台王者」的郭富城、巴黎殘奧輪椅羽毛球銀牌得主陳浩源等同場。她大讚「譚校長」率明星足球隊落場踢友誼賽，為觀眾大飽眼福，同時不忘推廣運動。

8月11日，羅淑佩到啟德青年運動場出席活動，與被譽為「舞台王者」的郭富城、新城廣播行政總裁馬浚偉合照。（羅淑佩Facebook）

料啟德體育園成為促進體育發展的橋頭堡

羅淑佩說啟德體育園有限公司推出了「超越計劃」，支援體育園裡面舉辦的體育活動，期待社會各界積極舉辦更加豐富多元的文體活動，與政府攜手推動體育活動和藝術發展，讓香港國際都會更添活力和魅力，令啟德體育園成為本地和國際體育盛事的「香港主場」。

她相信政府、啟德體育園及社會各界努力下，啟德體育園一定會成為促進本地體育發展的橋頭堡，掀起全城運動風潮。

8月11日，羅淑佩到啟德青年運動場出席活動，與被譽為「舞台王者」的郭富城同場。（羅淑佩Facebook）

羅淑佩呼籲踴躍支持全國運動會

羅淑佩呼籲大家踴躍入場支持第15屆全國運動會，全程投入這項國家的盛事。其中啟德體育園的保齡球中心本月22至24日，率先舉行保齡球群眾賽事，至於競賽項目的賽事，10月底至11月期間會在啟德體育園的其他場館，和啟德的多處地方一起上演。

羅淑佩年輕時喜愛另一情歌王子 —— 譚詠麟

羅淑佩曾接受香港恒生大學傳播學院訪問時，提到自己的減壓方法，就是閒時去看演唱會，身為Hellosss（陳卓賢Ian的粉絲暱稱）的她說，不理解為何現在好像不可以道出自己喜愛的歌手，「我媽咪嗰輩，如果鍾意陳寶珠、蕭芳芳、任劍輝、白雪仙，係人都知我係邊一個嘅迷，我成長嘅時候，譚詠麟、張國榮、陳百強或者Beyond，我鍾意佢哋又係人都知㗎。」

她慨嘆，道出自己喜歡Ian後備受關注，「點解到我而家幾廿歲，我鍾意Ian（陳卓賢），點解講出嚟好似第一發現新大陸，第二好似『咁奇怪嘅』，好似我呢啲年紀，做我呢啲工嘅人，好似原來唔係好應該鍾意一個比較年輕嘅香港歌手，係咁㗎咩？」她又透露，原來年輕時喜歡另一名情歌王子，「我後生鍾意譚詠麟，到而家佢全部碟我都齊晒，我覺得好自然啫。」