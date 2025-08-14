美國報告指香港人權惡化　民建聯到領館抗議　斥詆毀抹黑

美國國務院周二（12日）發佈「2024年度國別人權報告」，形容香港人權狀況進一步惡化，政治自由和自治權被中國政府和香港特區政府瓦解。民建聯副主席周浩鼎、陳學鋒等多名代表今日（14日）下午前往美國駐港澳總領事館請願，強烈譴責該報告「抹黑香港人權法治」，強調國安法實施後香港社會穩定、經濟持續發展，引述新股市場共集資逾千億港元，國際投資者對港信心未減，並稱民建聯將「繼續堅定不移地支持特區政府，履行維護國家安全的責任」。



民建聯今日下午冒雨前往美國珠港澳總領事館請願。（民建聯相）

美國國務院周二（12日）發布《2024年各國人權報告》，指香港人權狀況進一步惡化。報告稱，香港的政治自由和自治權正被中國政府及香港特區政府逐步瓦解，批評港府使用國安法對政治犯施加法外懲罰，嚴重侵犯港人的人權及言論自由等權利。

外交部駐港公署發言人斥責該報告罔顧事實真相，蓄意抹黑中國和香港特區人權法治狀況，對此表達強烈不滿和堅決反對。

民建聯批人權報告「詆毀抹黑」

今日下午，民建聯副主席周浩鼎、陳學鋒、副秘書長葉文斌，聯同該黨立法會議員何俊賢、顏汶羽、梁熙、李世榮及多名及區議員，手持標語至美國駐港澳總領事館請願。民建聯批評美國報告「詆毁香港維護國家安全的法律和抹黑香港人權法治狀況」，強調自《香港國安法》及《維護國家安全條例》實施以來，市民與機構的合法權利均得到充分保障。

民建聯指，香港今年上半年新股集資額逾千億港元，融資規模全球排名第一，反映國際社會對「一國兩制」及香港的安全的投資環境的充分認可及信任。並質疑美方「一再妄議香港情況」，企圖「干預香港依法施政、破壞香港法治和社會繁榮穩定」，直指美國「污衊和攻擊香港的險惡用心，注定不會得逞」。

民建聯重申，無論美国如何蛮横无理，民建聯將「繼續堅定不移地支持特區政府，履行維護國家安全的責任，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由。」