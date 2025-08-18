黎智英案｜控方指黎促制裁的意圖堅定　並以《蘋果》作其犯案平台

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（18日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，控方下午開始就證供方面作陳詞，指黎在一段長時間，持續要求外國對中港實施制裁，其意圖堅定。此外，黎當時為《蘋果》的舵手，掌控公司，他利用《蘋果》作為其平台犯案。控方又認為，涉案的串謀協議早於2019年4月已達成，並認為黎當時指示高層利用《蘋果》，鼓勵市民上街。



4名被告：黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

男子向黎揮手被阻止

案件開庭前，保安宣讀告示，指不論法官是否在場，旁聽人士都要保持安靜，不得發表個人感受和祝福語等。其後， 黎智英出庭時向公眾席揮手，一名旁聽男子則向黎揮手，遭保安阻止。保安並稱，揮手也不可以。

控方指黎智英曾會晤多名外國政要，包括美國前副總統彭斯。（Twitter）

黎和多名外國政要合作

控方先綜合首兩罪的證據，即：串謀發布煽動刊物罪，和第二項控罪串謀勾結外國勢力(涉及《蘋果》和多名高層)。控方指黎和多名外國政要合作，包括美國前國防部副部長 Paul Wolfowitz、退役上將Jack Keane、前美國駐港澳總領事郭明瀚（James Cunningham）等。黎的助手Mark Simon亦一直在執行黎的指示。

控方指黎在國安法後仍堅持要制裁

控方續指，黎在一段長時間內，持續要求外國對中港實施制裁，其意圖堅定，並於2019年兩次訪美。黎智英自辯時亦承認，在《國安法》生效前曾提倡制裁。惟控方認為黎在《國安法》生效後，甚至2020年8月首次被捕後，他仍然提倡制裁。

黎曾指美國取消對香港特殊待遇正確

控方引用黎和Mark Simon的訊息，Mark Simon在訊息轉述美國時任國務卿蓬佩奧助手Mary Kissel的提問，問黎是否認為美國應切斷和香港的聯繫。黎回覆稱，認為美國取消香港的特殊待遇屬正確，並解釋當香港成為中國的「出口」，而關閉中國的「出口」，會迫使中國更容易答應美國的要求。法官李運騰問，黎當時的回覆是否提倡制裁，控方指此屬提倡制裁。

作為蘋果總舵手多次提編採指示

此外，控方指黎和多名從犯證人，利用《蘋果》作為平台犯案。控方解釋，黎於涉案時為《蘋果》的舵手，掌控公司。他庭上亦承認曾三次發出編採指示，包括「做大」陳方安生會見美國時任美國副總統彭斯的新聞、就7.1衝擊立法會事件，黎要求「集中做年輕人的心聲」和發起「一人一信救香港」行動。

從犯證人證供連貫

控方續指，多名從犯證人的證供連貫，獲文件證供支持。就辯方質疑從犯證人、前壹傳媒行政總裁張劍虹的證供，指他庭上證供和其誓章就《蘋果》編採自主的說法不一致，控方指張已就證供的不一致作出解釋，即編採自主意指編採內容不受商業因素影響。至於黎的徒弟李兆富，控方指他管理黎的Twitter帳戶，發布煽動和涉勾結外國勢力的帖文，因此亦是案中共謀者之一。

借修定逃犯條例鼓勵市民上街

控方認為，兩項控罪的串謀協議早於2019年4月已達成。根據張劍虹的證供，於2019年3、4月，黎認為政府修訂《逃犯條例》是打壓港人的自由，在飯盒會指示高層利用《蘋果》，鼓勵市民上街。控方又引述黎於同年3月向李柱銘發送訊息，指當時似乎是好的時機進行遊說。

若法官不認同協議早於2019年4月已達成，控方認為於2020年5月24日，《蘋果》發起「一人一信救香港」行動時，該協議已達成。

案件編號：HCCC 51/2022