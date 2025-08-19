曾蔭權孖「廟街神父」探露宿者　與釋囚基層聚餐傾談

前行政長官曾蔭權伉儷近日在「廟街神父」胡頌恆陪同下，到訪位於油麻地上海街的非牟利機構「慈悲香港之家」，又探望露宿者，以及與釋囚基層聚餐傾談。



前行政長官曾蔭權伉儷在「廟街神父」胡頌恆陪同下，近日到訪非牟利機構「慈悲香港之家」。（MercyHK）

曾蔭權廟街探望露宿者 與釋囚基層聚餐傾談

「慈悲香港」昨天（18日）深夜在社交網站Facebook表示，曾蔭權與太太曾鮑笑薇上周到佐敦廟街的「慈悲香港食堂」品嚐點心，與一班更生人士和釋囚傾談及大合照。

曾蔭權伉儷之後再到上海街的「慈悲香港之家」探望一眾露宿者，「慈悲香港」形容兩人很關心基層人士。

前行政長官曾蔭權伉儷近日到訪非牟利機構「慈悲香港之家」。（MercyHK）

「廟街神父」開社區飯堂僱釋囚自力更生

「慈悲香港之家」宗旨為無家者提供服務，讓他們在單位內相聚、進食、休息、清潔及娛樂等。「慈悲香港」由獻主會胡頌恒神父和天主教徒創立，為響應已故教宗方濟各2016慈悲呼籲而設，服務貧乏人士，包括吸毒濫藥人士、露宿者、滯港外傭、難民、獨居長者、基層人士、殮葬亡者等。

前行政長官曾蔭權伉儷近日到訪非牟利機構「慈悲香港之家」。（MercyHK）

胡頌恆神父。

澳洲籍神父胡頌恆（John Wotherspoon）有「廟街神父」、「監獄神父」之稱，多年來深入油麻地、佐敦與社區連繫，一直關心無家者、吸毒者及更生人士的溫飽與住宿，為區內窮人送暖，包括與餐廳合作免費派飯；疫情期間為「麥難民」租賓館作臨時宿舍，並經營二手店舖聘用無家者，再轉為社區中心派抗疫物資。

疫後復常，但區內的基層社群仍然三餐不繼，胡頌恆有份創辦的非牟利團體「慈悲香港（Ｍercy HK）」將中心轉型為社區飯堂，免費派飯予有需要人士，並首要僱用釋囚，幫助他們就業，逐步自力更生，重投社會。