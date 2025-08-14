人大代表訪烏蛟騰村慰問抗戰遺屬　籲社會銘記歷史、振興中華

香港抗戰時期，沙頭角烏蛟騰村是東江縱隊港九獨立大隊重要的據點之一。全國人大常委李慧琼和港區全國人大代表陳勇昨日（13日）前往烏蛟騰村，探望抗日烈屬、老戰士遺屬，叮囑他們要好好保重身體，安享晚年。兩人表示，雖然抗戰的硝煙已經遠離我們，但日本侵華這段屈辱的歷史永遠要銘記，振興中華永遠是民族的強音。



李慧琼、陳勇前往烏蛟騰村探望抗日烈屬、老戰士遺屬（民建聯提供）

探望3位烈士遺屬及老戰士遺孀 感謝其親人以生命守護和平

李慧琼和陳勇昨日到烏蛟騰村，探望了三位烈士李世藩（1942年9月25日在烏蛟騰犧牲）、李偉文（1945年在博羅犧牲）、李憲新（1943年春在大埔犧牲）的遺屬家庭，以及老戰士王華遺孀等，向他們致以親切的問候。兩人稱，非常感恩他們的親人對今日和平的守護甚至獻出了寶貴的生命。

抗戰期間烏蛟騰39人參加游擊隊抗日

香港抗戰時期，烏蛟騰全村有500多名村民，直接參加抗日游擊隊的就有39人，逾九成村民幫助游擊隊送情報、放哨、宣傳抗日等。

1942年4月至1943年3月間，中共廣東黨組織和抗日游擊隊與延安中共中央聯繫的電台，設在烏蛟騰村附近的石水澗村。1943年2月下旬，中共廣東省臨委和東江軍政委員會曾於烏蛟騰村附近的上下苗田一帶山坡上召開會議，史稱「烏蛟騰會議」，是東江縱隊發展史上一次重要的會議。