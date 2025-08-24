盛事｜消息：收緊｢M｣品牌傾向資助國際賽　短期內辦同類賽或不批

去年「球王」美斯在香港表演賽缺陣風波，雖然主辦方撤回「M」品牌1,600萬元資助申請，但觸發政府檢討資助機制。「M」品牌檢討即將完成，據《香港01》了解日後或傾向批出資助予世界級、國際級的體育賽事，審批時會考慮國際知名度、地區受歡迎程度等，亦會考慮經濟效益，對旅客的吸引力等。



今次收緊資助申請，希望以有限資源推動更多盛事。翻查資料，去年中國香港網球總會一年舉辦三場網球賽，同獲「M」品牌資助。據了解，日後如短時間內有同類賽事，可能不會獲批資助，「假設一期三個月，唔可能成日都同一個總會攞晒錢」。此外，過去六年四場獲批資助的表演賽，有三場入場人次遜預期，外界預料表演賽日後審批更嚴格，或較難批出資助。



政府成立「M」品牌計劃的目的，是透過配對撥款和直接補助金，支援大型國際體育賽事在香港舉行。資助上限是1,500萬元。圖為獲頒授「M」品牌認可的國際七人欖球賽。（黃浩謙攝）

「M」品牌資助上限1,500萬元 三年54項活動資助6.24億

政府成立「M」品牌計劃的目的，是透過配對撥款和直接補助金，支援大型國際體育賽事在香港舉行。資助上限是1,500萬元。另外可以申請100萬元場地補助金和100萬元市場推廣補助金。

文化體育及旅遊局今年四月回覆立法會特別財委會的書面質詢時，透露過去三年共有54項獲「M」品牌計劃支持的大型國際體育賽事在香港舉行，獲批資助總額為6.24億元。

門票銷量未符規定 按比例扣減補助金

當活動獲頒「M」品牌後，主辦單位須簽署協議條款，承諾按照在申請過程中提交的活動提案舉辦活動，並在活動結束後6個月內向文化體育及旅遊局提交評估報告及經審計的帳目報表。

以表演賽或邀請賽為例，在足球場舉行的活動，每個比賽日須至少吸引15000人次付費入場。倘若活動的門票銷量未能符合上述最低規定，政府將按比例扣減補助金總額。

2月2日，球隊國際邁亞密（Inter Miami）訪港，美斯（Lionel Messi）步出飛機。然而他在4日對香港聯賽選手隊的表演賽中未有出場，令本港球迷大失所望。（夏家朗攝）

美斯缺陣風波觸發檢討「M」品牌資助

不過，去年球王美斯訪港缺陣風波，觸發政府檢討「M」品牌大型體育活動資助機制。「M」品牌計劃檢討原預計去年第三季完成，至今仍未公布，期間時任文體旅局局長楊潤雄被換走，現任局長羅淑佩上月透露檢討很快完成。當局正總結過去一年多「M」品牌活動推行經驗，稍後公佈完善「M」品牌計劃的詳情。

據悉或傾向批資助予國際級賽事

據《香港01》了解，當局計劃收緊資助申請，日後或傾向批出予世界級、國際級賽事，考慮國際知名度以及在地區的受歡迎程度，並多考慮經濟效益，是否對旅客而言具吸引力等。知情人士坦言，「M」品牌接獲大量申請，做法是希望提高水平，如果「無人識，唔吸引，攞咁多錢公唔公平？」

2024香港網球公開賽女雙決賽。（梁鵬威攝）

短時間內同類賽事或不批資助

另一個收緊方向，是獲資助的同類賽事舉行頻率。翻查資料，去年中國香港網球總會一年舉辦三場網球賽，同獲「M」品牌資助，分別是 2023年12月31日至2024年1月7日的「中銀香港網球公開賽2024」、2024年9月30日至10月6日的「保誠香港網球125國際賽」、2024年10月26日至11月3日的「保誠香港網球公開賽2024」。

「中銀香港網球公開賽」

據了解，短時間內有同類賽事獲資助，若再有相關賽事提出申請，可能不會獲批資助，希望有限資源下推動更多盛事，「假設一期三個月，唔可能成日都同一個總會攞晒錢」。

傑志對曼城的「賽馬會傑志中心盃」。（美聯社）

料表演賽日後或較難批出資助

「M」品牌計劃2019年起涵蓋表演性質賽事，過去六年有四場表演賽或邀請賽獲千萬元資助，當中三場遜於主辦方申請時的目標，分別是2019年7月24日的「傑志對曼城-賽馬會傑志中心盃」、2022年12月23日至25日的「香港網球國際挑戰賽」、2024年8月7日舉行的「傑志對馬德里體育會」。

沙特超級盃。（梁鵬威攝）

外界預料，表演性質賽事日後或較難批出資助。日前在香港舉行的「沙特超級盃」賽事，首場比賽在球星C朗拿度亮相下，獲30653名球迷入場；但之後舉行的另一場準決賽，吉達艾阿里鬥艾卡迪沙，氣氛相對冷清，大會一度指入場人數超過兩萬，其後更正數字為16253人。

