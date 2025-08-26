澳門9.14立法會選舉免費乘車 上屆香港立會選舉免費乘車惹反效果
澳門立法會換屆選舉9月14日舉行，選管會表示當天兩間公共巴士公司及輕軌公司全日讓所有乘客免費乘搭，稱此舉為了方便選民投票。
上屆香港立法會選舉也曾推出免費乘車安排，惟惹來反效果，車站逼爆郊遊民，部分票站人流少。有選民當時直言票站一般在住所附近，不需乘車。
澳門9.14立法會選舉日免費乘巴士、輕軌
澳門立法會選管會主席盛銳敏表示，今次措施是參考了第二屆立法會選舉及慶祝特區成立25周年的免費乘車日安排，希望透過便利措施讓市民關注立法會選舉，期望選民在投票日踴躍投票。
上屆香港立法會選舉日免費乘車 選民把握機會郊遊
香港上屆立法會換屆選舉有類似安排，投票日市民免費乘搭港鐵、九巴、城巴等公共交通工具，事後安排惹來批評。因不少市民趁免費乘車郊遊，並非盡數到票站投票。有選民坦言一般而言票站近住所，根本不用乘車，故把握免費乘車機會遊玩。
新民黨主席葉劉淑儀事後直言，免費乘車安排導致影響選民投票意欲。她說到東涌拉票時，發現遊人爆滿許多都未投票。
