黎智英案｜辯方指《蘋果》想顯示政府犯錯　官反指在誤導公眾

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今日（26日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，代表黎智英的律師繼續陳詞。律師提對反對政府修訂《逃犯條例》的文章，指當時公眾強烈反對這議題，但政府仍堅持要修例，《蘋果日報》的文章是要顯示政府或被誤導或犯錯，這符合煽動罪的免責辯護。法官卻質疑，當時會否反而是公眾被傳媒誤導。辯方即回應，本案不需決定公眾是否被誤導，傳媒有助公眾討論內容。



4名被告：黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

黎智英。

辯方：涉案文章想顯示政府或犯錯

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻陳詞指，控方指控《蘋果日報》煽動的文章中，包括涉及反對政府修訂《逃犯條例》的文章。辯方立場是，該些文章是想顯示政府措施上被誤導或犯錯，並想指出政府的錯誤或缺點，希望作出糾正，這合乎煽動罪下的免責辯護。

法官：帶出的信息與事實不符

辯方續指，當時公眾對修例感到非常擔憂，政府仍然堅持修例。法官李運騰不禁反問，當時會否反而是公眾被誤導，法官杜麗冰亦指，當時有傳媒帶出的訊息是，修例後疑犯可立即送返內地受審，這明顯與事實不符，質疑公眾被誤導。辯方即指，當時公眾需要討論修例是否對香港有利，或是否有必要。

辯方認為要嚴重削弱政府才屬違法

辯方續引述《蘋果日本》社論的一篇文章〈以響亮的怒吼遏「送中例」〉，指政府應傾聽市民意見，但政府未能道出令人信服的原因。辯方指這是其中一種討論。

法官李運騰指《蘋果》有文章指時任特首林鄭月娥是「惡魔」，辯方則強調政治人物有時會被稱為「白痴」，亦預期他們都是「臉皮厚」，但認為這些言論要嚴重削弱政府合法性，才屬違法。

辯方指黎未有叫共謀者繼續求制裁

新西蘭御用大律師Marc Corlett代表黎智英就串謀勾結外國勢力罪陳詞，該罪涉及陳梓華和李宇軒等人。Corlett 認為控方無證據顯示，黎在控罪期間同意和其他共謀者繼續請求制裁、封鎖和敵對行動。

辯稱李宇軒的行為屬個人意願

就控方指稱，共謀者跟隨黎智英的指示行事，又指重光團隊（SWHK）在《香港國安法》生效後請求制裁，包括重光團隊的Facebook、Twitter帖文。辯方指，沒有證據顯示該團隊的行為是根據黎的指示而行。李宇軒在《國安法》生效後所做的事，只是其個人意願，與黎智英並無關連。

辯方亦反駁控方指黎智英沒有叫陳梓華停止其國際遊說工作，強調黎在道德和法律上，都沒有責任叫陳不要犯法。

國安法前「不知請求制裁不合法」

此外，控方指黎智英鼓勵共謀者繼續國際遊說工作，包括陳梓華與黎在2020年6月最後一次會面時，黎稱《國安法》後仍會以身作則呼籲制裁，叫陳做相同的事。辯方爭議黎沒有講過「以身作則」這等話，黎當時甚至不知請求制裁是不合法。

至於黎未在《國安法》生效後移除其Twitter帖文，辯方稱這不等同黎在鼓勵這些言論，就如電子煙變成非違法後，店舖即停止出售，但仍保留相關海報，此舉不等同鼓勵違法。

法官：黎曾稱「準備好抗爭到最後」

法官李運騰卻指，黎智英和陳梓華同年5月在訊息討論《國安法》時，黎曾稱「一旦參加爭取自由的抗爭，人們就準備好抗爭到最後。我們或不會取得勝利，但必須堅持。」辯方回應指，不能假定「抗爭到最後」是包括從事非法行為。

案件編號：HCCC 51/2022