政府冒牌水｜林智遠：調查無任何困難，審計整改「跟到底」
撰文：文維廣
政府發生飲用水風波，審計署應財經事務及庫務局要求，就今次採購招標過程審查。審計署長林智遠今日（27日）接受電視台訪問時強調，根據《審計條例》，署方在帳目審計範圍的權力廣泛，不覺得調查有任何困難；至於調查後的跟進工作，他承諾在能力範圍內「跟到底、跟到改為止」。
《審計條例》賦權帳目審計 公僕須配合
林智遠在Now新聞台《時事全方位》節目上回應政府飲用水一事的調查，提及審計署獲基本法第58條及《審計條例》賦權，可以獨立工作，並緊跟國際審計標準調查。
被問及調查需獲相關部門首長的首肯以提交資料，有否阻力，林智遠引述《審計條例》，指審計署在帳目審計這一範圍內的權力廣泛，又指條例列明公僕有責任就帳目事項提供資料，故「唔覺得有任何困難」。
懲治方面不是我們的把關工作，很老實地說，但實際上我們都會一直跟進。
林智遠強調「不跟進不如不審」
至於調查後如何交代和跟進，林智遠指出，中央重視審計工作，國家主席習近平親自擔任中央審計委員會主任，並強調審計是上半場、整改是下半場。審計署也會在能力範圍內「跟到底、跟到改為止」。不過他補充，若牽涉到人事懲處事宜，需要交由涉事部門，甚至監管機構處理。
林智遠應財庫局長許正宇要求介入調查後，曾率領審計署人員到物流署辦公室，與物流署長陳嘉信等官貝會面。林智遠強調，物流署對審計署的工作全面配合。他同時敦促勿對事件「未審先判」，可以「待我們找到證據，待相關人士都有機會回應」。
每個部門也很合作，反而是審計署到場時，他們有少許害怕，因為習主席說的要如雷貫耳，所以他們都知道，我們的權力（範圍）到哪。
林智遠預計，需時約一個月完成報告，並會在不影響其他調查的前提下，適當作出交代。
