李家落區探訪獨居長者　了解關愛隊支援、鼓勵善用科技改善生活

行政長官李家超今日落區，到筲箕灣愛東邨探訪了兩名獨居長者，了解由政府牽頭，加強支援重「獨老」、「雙老」及護老者計劃的運作情況。李家超表示，欣悉兩位長者在社工以外展方式協助下，開始接觸樂齡科技產品，改善家居生活。



李家超上周落區時探訪了另一戶獨居長者家庭。他表示，政府致力透過資料庫和關愛隊等方式，主動找出隱藏在社區的獨老住戶並提供支援，另外鼓勵長者善用社區資源和服務，透過科技維持身體機能、提升身心健康。



李家超在民政及青年事務局局長麥美娟和勞工及福利局局長孫玉菡陪同下，探訪了獨居筲箕灣愛東邨的芳姐和勤姐，兩人均屬關愛隊支援計劃一直積極跟進並提供協助和關顧的個案。她們因行動能力下降減少前往長者地區中心，社署得悉後便邀請關愛隊與中心合作重點探訪跟進。

8月30日，行政長官李家超到筲箕灣愛東邨探訪獨居長者。（李家超facebook）

76歲芳姐住在愛東邨已25年，過往一直積極參與義工活動，但隨着年歲漸長，慢慢從照顧別人變成需要別人照顧。她向李家超介紹說關愛隊很熱心，曾上門幫她換燈膽，又經常陪她聊天，她亦常參加關愛隊電影放映活動和防騙講座。芳姐向李家超展示由社署資助長者中心購買並借出的智能血壓計，李家超幫芳姐戴上設備量血壓。

同座80歲的勤姐亦稱讚關愛隊經常上門探訪，令她很開心，她亦時常出席關愛隊舉辦的防騙和交通安全講座，另外，她也獲社福機構借出平板電腦玩長者益智遊戲，訓練腦筋和記憶力。她獲發的智能藥盒會提醒她定時服藥。

港府過去一年推三項支援長者計劃

特區政府在過去一年推出了三項由勞福局牽頭的支援長者計劃，第一是上月在觀塘及沙田區試行的試點計劃，由房署提供長者住戶資料，與社署長者服務使用者資料作比對，識別高風險「獨老」和「雙老」住戶等，委託關愛隊接觸及探訪；第二是同在上月推出的試點計劃，醫管局在有高風險照顧者入院時，會通知社署安排人員主動接觸有關被照顧者，按需要提供緊急支援；第三是社署今年4月由荃灣及南區兩個試點擴展至全港的關愛隊支援計劃。

李家超上周落區時，亦曾探訪居於牛頭角下邨的76歲余伯及其母親、96歲的陳婆婆，兩人相依為命，是觀塘區試點計劃識別的住戶。余伯伯有腦積水問題，曾多次接受手術，雙腳走動困難，陳婆婆歲數已高但仍照顧行動不便的余伯伯。由於行動不便，母子兩人每天只吃早餐和晚餐兩頓，關愛隊得悉個案後，馬上為行動不便的二人提供適切協助，包括提供熱飯。

現在我們的制度希望能知道哪些，譬如兩位長者一起住或獨居，萬一有什麼事如頭暈發熱，或者打風下雨需要幫忙的時候，能有人及時伸出援手。 行政長官李家超

樂齡基金已撥8.9億資助安老及康復服務單位

特區政府設立了樂齡及康復創科應用基金，資助合資格安老及康復服務單位購置、租用或試用科技產品，協助長者改善生活。李家超指出，他在2023年施政報告宣布於2024-25年度向基金額外注資10億元，截至今年6月，基金已批出約8.9億元，資助約2100個安老及康復服務單位。

8月30日，行政長官 李家超到東華三院方樹泉社會服務大樓，視察大樓內的設施及了解長者使用樂齡科技產品情況。他與與院友玩遊戲和品嚐軟餐，一起喝特製奶茶和口感較軟滑的月餅。（政府新聞處）

李家超今日又到位於筲箕灣的東華三院方樹泉社會服務大樓參觀長者地區中心及護理安老院，了解不同樂齡科技產品的應用情況。李家超表示，該中心及安老院善用基金撥款添置合適軟硬件設備，包括智能互動投影系統、自行車實景互動訓練系統及互動認知復康訓練系統等，他喜見一眾老友記寓訓練於娛樂，玩得不亦樂乎。