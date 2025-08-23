李家超：9月17日發表施政報告　諮詢期收意見比以往多一成

行政長官李家超今日（9月23日）前往觀塘區，先後到訪彩興路「簡約公屋」項目、牛頭角下邨和東九文化中心，聽取市民對新一份《施政報告》的意見。他宣布，其任內第四份施政報告將在9月17日發表。



李家超表示，自6月16日展開諮詢以來，他在兩個月內已做了逾40場諮詢活動，收到的意見書比以往多一成，他感謝市民及不同社會團體提供了寶貴的意見，呼籲市民繼續就關心的議題，踴躍向政府發表意見。



行政長官李家超今日（8月23日）落區，到訪牛頭角彩興路簡約公屋。（廖雁雄攝）

因應立法會改選提前發表 重點拼經濟、謀發展及改善民生

李家超今日在房屋局局長何永賢、勞工及福利局局長孫玉菡、文化體育及旅遊局局長羅淑佩陪同下，視察牛頭角彩興路簡約公屋、牛頭角下邨及東九文化中心。李家超指出，他重視房屋、民生、文化等各個政策範疇，透過與市民直接交流，能進一步了解其需要和期望，所得啓發有助撰寫施政報告。

施政報告一般在10月中發表，但李家超在6月初預告今年將提前於9月公布，並且由6月16日起展開為期三個月的諮詢。他當時解釋，立法會將在今年12月改選，會期會提早結束，他重視行政立法的溝通及互動，希望政府有充分時間聽市民及社會的意見。他又透露，今次施政報告方向繼續是拼經濟、謀發展、改善民生。

行政長官李家超今日（8月23日）落區後見記者。（廖雁雄攝）

李家超：簡約公屋是居住空間 亦是令家庭溫暖的空間

李家超一行今日先到訪彩興路簡約公屋項目，了解營運情況和入伙進度。李家超表示，房屋是本屆政府施政的重中之重，政府正提速提效增加公營房屋供應，並創新推出「簡約公屋」。他多謝房屋局及房屋署用18個月就興建到18層高的簡約公屋。他又指出，簡約公屋是居住房屋空間，都是子女健康成長的空間，令家庭溫暖的空間。

▼李家超到訪彩興路簡約公屋▼



其後，李家超抵達牛頭角下邨，在該區關愛隊代表和區議員陪同下，前往關愛隊在邨內設置的服務攤位，了解關愛隊為市民提供的健康檢查、中醫義診服務，以及防蚊宣傳的工作。李家超與在場市民交流，聽取意見。他表示，感謝關愛隊提供各種服務，聽到居民感謝關愛隊。

▼李家超到訪牛頭角下邨▼



參觀東九文化中心 冀推動產業化及文旅融合發展

李家超一行隨後到訪東九文化中心，參觀設施配套，了解其推動長期演出及藝術科技的發展工作。他表示，東九文化中心是全新的國際級重點表演場地，預計今年年底全面啓用， 將促進更多大型重點表演藝術創作，推動產業化和文旅融合發展，建設香港成為中外文化藝術交流中心。