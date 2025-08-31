蔡若蓮發「開學信」鼓勵學校搞抗戰活動　呼籲感恩先輩保家衛國

抗戰勝利80周年，教育局局長蔡若蓮前天（29日）向全港幼稚園、中小學校長、教師發「開學信」，其中致中小學的信件中提到鼓勵學校安排抗戰勝利80周年紀念相關活動，培養學生民族自豪感。至於幼稚園的信件，雖沒提到鼓勵安排抗戰紀念活動，但指紀念抗戰是愛國主義教育好時機，要感恩先輩保家衛國。



蔡若蓮致中小學的信件提到，鼓勵學校在不同抗戰紀念日辦活動。（蔡若蓮FB）

蔡若蓮向中小學發「開學信」 鼓勵舉辦抗戰活動

蔡若蓮致中小學的信件提到，鼓勵學校在不同抗戰紀念日，包括「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」、九一八事變紀念日、烈士紀念日、南京大屠殺死難者國家公祭日，安排相關紀念和學習活動，加深同學對抗戰歷史的認識，銘記先烈不屈不撓、保家衛國的精神，培養民族自豪感和傳承歷史的責任感，以史為鑒，珍惜來之不易的和平。

她說，教育局亦會舉辦一秋列紀念活動，呼籲學校踴躍參與，傳承愛國精神。

蔡若蓮致幼稚園的信件。（蔡若蓮FB）

蔡若蓮向幼稚園發信 籲感恩先輩保家衛國

至於蔡若蓮致幼稚園的信件，雖沒提到鼓勵安排抗戰紀念活動，但指紀念抗戰是愛國主義教育好時機，讓同學感恩先輩保家衛國，珍惜得來不易的和平，從小認識和欣賞中華文化，建立對國家的歸屬感和自豪感，培養國民身份認同。她重提今年初再向幼稚園發放「家校合作推展國民教育津貼」，鼓勵家長教育和親子活動加深對國家歷史和文化了解，培養國家觀念。