抗戰勝利80年｜陳國基麥美娟探老兵　鄧炳強率保安局同事緬懷先烈

為紀念抗日戰爭勝利八十周年，特區政府與香港社會各界舉行一系列紀念活動，推動市民認識這段重要歷史，弘揚愛國主義精神。一眾政府高層連日來亦馬不停蹄投入相關活動。政務司司長陳國基與民政及青年事務局麥美娟今日（8月29日）便分別上門探訪三位在港並曾參加抗戰的老兵，向他們表達慰問和關懷。保安局局長鄧炳強則帶領一班保安局同事參觀「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大型巡迴展覽」，一起緬懷先烈。



為表彰在港並曾參加抗戰的老戰士、老英雄，抗戰將領或其遺屬，特區政府在月22日舉行了「中國人民抗日戰爭勝利80周年紀念章頒授儀式」，向他們頒發由國家授予的紀念章，弘揚抗戰精神，深化社會對歷史的認識及愛國情懷。

陳國基：老兵的故事是生動愛國主義教育課

陳國基與麥美娟今日分別與中聯辦副主任劉光源和中聯辦秘書長王松苗，上門探訪三位在港並曾參加抗戰的老兵。陳國基表示，老兵在抗戰期間眾志成城，奮勇抗敵，全面投身抗日活動，向世界展示了天下興亡、匹夫有責的愛國情懷和民族氣節，展現高尚的愛國情操。他們的英勇表現和愛國精神令人敬佩不已，他們的故事是一堂又一堂生動的愛國主義教育課。

國基（左二）和劉光源（右一）與老兵及其家屬交談。（政府新聞處）

陳國基（右）與老兵交談。（政府新聞處）

麥美娟則指，民青局將繼續與地區組織合作，舉辦抗戰勝利80周年紀念活動，加深市民和青年對抗戰歷史的了解，汲取歷史教訓，珍愛和平，厚植愛國情懷。

麥美娟（右一）和王松苗（左一）與老兵及其家屬交談。（政府新聞處）

麥美娟（右）和王松苗（左）與老兵交談。（政府新聞處）

保安局：牢記歷史 堅決履行維護國安職責

鄧炳強今日與常任秘書長李百全今日則帶領一班保安局同事參觀「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大型巡迴展覽」。保安局在社交網頁發文指，很多同事參觀完之後深受觸動，感嘆當年先烈作出犧牲，才換來今日國家的強大與穩定，說明和平確實得來不易，而作為負責維護國家安全的主事政策局，保安局更加要牢記這段歷史，堅決履行維護國家安全、守護香港穩定的職責，牢牢把關安全防線，令香港繼續安定繁榮。

8月29日，保安局人員在局長鄧炳強率領下，集體參觀紀念抗日戰爭勝利80周年的巡迴展覽。（保安局facebook）

「銘記歷史 珍愛和平──紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大型巡迴展覽」由本月22日至今日在會展中心舉行，主辦方表示，巡展共吸引9.28萬人次入場，435個團體參與。