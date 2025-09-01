羅淑佩看林家謙演唱會欣賞「喃嚒」風　赴沈靖韜獨奏會讚技巧耀目

文化體育及旅遊局局長羅淑佩周末一連欣賞三場演出，包括歌手林家謙演唱會尾場、范．克萊本國際鋼琴大賽冠軍沈靖韜獨奏會、以及香港原創音樂劇《大狀王》。羅淑佩說大讚林家謙作品新穎很耐聽，欣賞「喃嚒」風格，台燈聲設計亦十分用心，特別提到多場清唱的歌曲《某種老朋友》，盡顯調校出色的音響效果。



她說，香港湧現天才出眾、光芒四射的年輕表演者和運動員，涵蓋文化藝術、演藝娛樂，以至體育範疇，側面證明政府和社會多年來投入資源，提供更多新場地，調整精英運動員制度等方向正確。



羅淑佩欣賞林家謙「喃嚒」風格 台燈聲用心、裝置完美

林家謙演唱會昨日（31日）尾場，羅淑佩在Facebook上載與林家謙在後台的合照。她說，林家謙的創作很耐聽，除了「喃嚒」自成一家的風格外，很大程度也歸功於他作品新穎，不跟傳統的Chord Progression（和弦進行）。

加上，今次台燈聲設計十分用心，360度懸掛裝置完美利用紅館場地特點和優勢，調校出色的音響效果也在歌曲《某種老朋友》、《普渡眾生》的演繹下表露無遺，大讚很好！

羅淑佩讚沈靖韜技巧耀目 前途無可限量

羅淑佩上周六（30日）亦觀賞沈靖韜在香港大學的獨奏會，形容對方年紀輕輕已在台上非常攝人，技巧耀目、揮灑自如，細聽之下演奏也非常細膩，敏銳感性兼備，肯定前途無可限量。

羅淑佩觀賞《大狀王》讚跳脫生鬼

上周六（29日）羅淑佩亦觀賞西九文化區戲曲中心大劇院上演的《大狀王》，她大讚演出較跳脫生鬼，聽說很受年輕觀眾歡迎，繼續磨練之下，相信年輕演員們肯定會建立更高超演唱和戲劇技巧、更鮮明風格，青出於藍。

羅淑佩讚「一哥」黃澤林表現精彩 直踩凌晨5點看直播

羅淑佩亦有留意香港網球「一哥」黃澤林美國網球公開賽的表現，雖然黃澤林在32強止步，但仍然是公開賽年代大滿貫男單正賽本港球手的最佳成績。她說黃澤林以搏盡無悔的精彩表現力戰，自己看直播「直踩到凌晨5點」雖是很大挑戰，但十分期待下一個大滿貫賽事再為黃澤林打氣。

羅淑佩：香港表演者和運動員出眾 證明投入資源方向正確

羅淑佩說，香港湧現天才出眾、光芒四射的年輕表演者和運動員，涵蓋文化藝術、演藝娛樂，以至體育範疇，側面證明政府和社會上慷慨的支持者多年來投入資源支援年輕追夢者，包括資助表演者和藝團，提供更多新場地，在財政緊拙下仍增加運動員個人資助，擴充體院設備及容量、調整精英運動員制度令網球和桌球等項目保留精英資格等方向正確。

她相信在相關支援下，既幫助表演者和運動員投入創作、練習、演出、比賽，也讓更多父母願意支持孩子追夢，而他們的水平持續提升，令本地、內地及國際社會進一步認識香港的軟實力。