抗戰勝利80周年｜高官連日參觀抗戰遺址　曾國衞籲市民憶苦思甜

抗日戰爭勝利80周年，特區政府高官連日來參觀抗戰展覽、抗戰遺址等，以示銘記歷史。繼上周六（30日）行政長官李家超與文化體育及旅遊局局長羅淑佩參觀香港抗戰及海防博物館，昨日（31日）政務司正副司長到訪抗戰遺址，今日（1日）政制及內地事務局局長曾國衞、醫務衞生局局長盧寵茂則分別到訪西貢「不夜天」茶座抗戰遺址，以及屯門「劉春祥抗日英雄羣體紀念碑」。



曾國衞在政制局社交平台上表示，市民大眾尤其是年青新一代，應多參觀意義重大的抗戰遺址，憶苦思甜。他又警告「一些野心勃勃的人和國家」，不要妄動干戈，挑起事端，試圖破壞和平，否則必會自招其禍、自取滅亡。



曾國衞到西貢舊墟位於西貢大街18號的「不夜天」茶座抗戰遺址參觀。（政制及內地事務局Facebook）

曾國衞：市民多參觀抗戰遺址 憶苦思甜

曾國衞到西貢舊墟位於西貢大街18號的「不夜天」茶座抗戰遺址參觀。地區代表之一的西貢街坊會總理李福康、西貢區議會前主席吳仕福向他介紹，抗日戰爭期間，西貢是重要的抗戰據點，在此成立的東江縱隊從事敵後工作，包括營救盟軍戰俘，以及協助護送文化名人和民主人士逃離本港等。

曾國衞表示，抗戰遺址充分展示了中華民族不屈不撓、抵抗外來侵略的光輝精神，也見證香港與祖國從來血肉相連的緊密關係，和抗戰期間的積極重要貢獻。他鼓勵市民大眾尤其是年青新一代，多參觀意義重大的抗戰遺址，憶苦思甜。

曾國衞警告「一些野心勃勃的人和國家」，不要妄動干戈，挑起事端，試圖破壞和平，否則必會自招其禍、自取滅亡，「這是歷史的必然，更是抗戰勝利的鐵證」。

盧寵茂到訪屯門龍鼓灘的「劉春祥抗日英雄羣體紀念碑」。（醫務衞生局Facebook）

盧寵茂到訪劉春祥抗日英雄羣體紀念碑

盧寵茂則到訪屯門龍鼓灘的「劉春祥抗日英雄羣體紀念碑」，向12名龍鼓洲抗日英烈致敬，該紀念碑2023年揭幕。

醫衞局在社交平台介紹相關歷史指，1943年5月的一個晚上，港九大隊大嶼山中隊長劉春祥帶領6名班排骨幹，駕船往龍鼓灘準備開闢新的根據地。船駛至龍鼓、沙洲兩個小島附近的海面時，突然遭日軍炮艇伏擊，劉春祥等英勇應戰，但敵我力量過於懸殊，激戰後木船被擊沉，劉春祥等7位戰士和船家梁克一家五口壯烈犧牲。