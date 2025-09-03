中國閱兵｜林定國憶父親被日軍迫換軍票　爭取索賠至離世仍未如願

北京天安門廣場今日（3日）舉行抗戰勝利80周年閱兵。親身出席的律政司司長林定國觀禮後談及他先父在日軍佔領香港時的經歷，呼籲大家毋忘歷史，珍愛和平，形容這一代人必須慎防因缺乏個人經歷而低估戰爭帶來的破壞和苦難，或忘記和平並非天賜而是必須爭取。



林定國的先父遺物包括當年家人被迫兌換並在和平後已變成廢紙的日本軍票。（林定國Facebook）

閱兵並非「耀武揚威」 但讓中國人更安心

林定國在Facebook上載先父遺物，包括當年家人被迫兌換並已變成廢紙的日本軍票。他指，觀禮親歷其境是個人榮幸。他形容對外而言，閱兵並非是為了「耀武揚威」，而是顯示國家「以備戰促和平」的能力和決心。對內而言，閱兵讓中國同胞更安心，過去「落後捱打」的日子將永不復返。

前排右至左：葉劉淑儀、林定國、陳茂波、周霽。（林定國Facebook）

他指，增強民族自信，更有底氣和條件齊心專注謀發展，令每一個中國人都過得更幸福快樂；但同時要警惕非理性狹隘的民族主義。

林定國的父親生前常常參與爭取賠償的活動。（林定國Facebook）

林定國：父親訴說日軍惡行 但從未聽到仇恨言論

林定國指出，這一代人必須慎防因為缺乏這種個人經歷，因而低估戰爭帶來的破壞和苦難，或忘記和平並非天賜而是必須爭取。他談及父親在日軍佔領香港時十多歲，生前曾參與爭取賠償的活動，可惜直至離世仍無法得償所願。

林定國指父親曾向他訴說當年日軍在香港的惡行，但從未在他口中聽到對日本人任何仇恨的言論，呼籲大家「Forgive but not forget；毋忘歷史，珍愛和平」。

前排左起：林麗嬋、周霽、陳茂波、林定國、葉劉淑儀。（陳茂波Facebook）

陳茂波感光榮：紀念抗戰勝利 就是要銘記歷史

同樣出席閱兵觀禮儀式的財政司司長陳茂波表示，銘記歷史，是為了明白今天享有和平的意義；致敬勝利，是為了激勵我們堅定走和平發展的道路。他表示，感到無比光榮，稱紀念抗戰勝利，就是要銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。

陳茂波指出，在風雲多變的國際環境下，要堅持和平發展道路，堅定維護國家發展核心利益，在融入國家發展中，香港要積極發揮「超級連繫人」和「超級增值人」的角色並貢獻力量。