中國閱兵｜甯漢豪第二次觀禮感大開眼界　展現大國強盛風範

抗戰勝利80周年閱兵今天（3日）在北京天安門廣場舉行，港府全數15名局長上京參與，其中發展局局長甯漢豪原來第二次觀禮。她說在雄壯的軍樂聲中，多個方隊威武亮相，展現大國強盛風範，令她感到十分自豪。無論是方隊組織或是軍備，國家在應對現今網絡世界的挑戰作出前瞻部署，令她大開眼界。



9月3日，發展局局長甯漢豪在北京天安門廣場參與抗戰勝利80周年閱兵。（發展局FB）

甯漢豪表示，活動開始時的炮響發人深省，80多年前老百姓在炮響聲中求存、勇士們在炮響聲中衝鋒陷陣、烈士們在炮響聲中為國犧牲，形容沒有他們當年的堅毅和無私奉獻，今天就不會有機會以勝利的炮響慶祝和平。

進入會場途中，她說有幸欣賞北京城在清晨時分展現的優雅和閑靜，此情此景正好提醒和平的珍貴，要以史為鑑，在緬懷先烈的同時，更要珍視和平，傳承偉大抗戰精神 ，共同努力為世界和平與發展開創更好局面。

甯漢豪相信在新時代新征程，國家必將創造更加輝煌的未來。她會繼續帶領發展局團隊，鞏固香港自身優勢，抓緊發展機遇，助力香港更好融入國家發展大局，為強國建設、民族復興偉業貢獻力量。