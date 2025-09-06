沈澄獎學金孕育近百法律界精英　毛樂禮﹕培育法律人才重要里程碑

香港大律師公會今天（5日）舉行沈澄紀念獎學金25周年慶祝酒會暨晚宴，主席毛樂禮表示，獎學金旨在提升新晉大律師的訟辯技巧，以專業、嚴謹、不偏不倚的態度協助法庭審視證據及分析法律原則，體現沈澄致力維護法治的精神，獎學金成立四分一世紀以來，孕育出近百名法律界精英，部分已成為法官或資深大律師，是公會培育本地法律人才的重要里程碑。



9月5日，香港大律師公會舉行沈澄紀念獎學金25周年慶祝酒會暨晚宴。圖為謝沈智慧。（大律師公會）

出席慶祝酒會暨晚宴的包括終審法院首席法官張舉能、前首席法官馬道立、律政司司長林定國、副司長張國鈞、沈澄女兒兼區域法院法官謝沈智慧、律師會會長湯文龍等約百名嘉賓。

9月5日，香港大律師公會舉行沈澄紀念獎學金25周年慶祝酒會暨晚宴。圖為毛樂禮。（大律師公會）

毛樂禮感謝沈澄家族及會員捐款支持，令公會得以資助新晉大律師遠赴海外，包括英國、澳洲、新加坡、馬來西亞及南非等國家，修讀訟辯培訓課程，足跡遍佈全球多間頂尖的法律學院或機構。

9月5日，香港大律師公會舉行沈澄紀念獎學金25周年慶祝酒會暨晚宴。（大律師公會）

沈澄是1997年終審法院成立時的首批常任法官之一，為香港法律制度的發展作出重大貢獻。他在2000年退休後繼續出任非常任法官，同年獲頒授大紫荊勳章，以表揚他竭誠服務司法機構。沈澄深受法律界人士敬重和愛戴，他在2000年離世，大律師公會同年成立沈澄紀念獎學金，資助大律師到海外進修的課程費用、機票及生活費，金額由一萬元至7.5萬元，得獎人在修畢課程後，常委會便會發放有關金額，至今累計頒發奬學金超過350萬元。