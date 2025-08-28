大律師公會主席毛樂禮印度出席峰會　探討AI與社交媒體對審訊影響

香港大律師公會主席毛樂禮及執行委員會委員陳志剛赴印度新德里，出席今明兩日（28至29日）舉行的第35屆「亞洲律師協會會長會議2025峰會」（35th POLA Summit 2025），探討亞太地區社交媒體如何影響審訊，及法律行業使用人工智能(AI)的趨勢與挑戰。



香港大律師公會主席毛樂禮及執行委員會委員陳志剛赴印度新德里，出席第35屆「亞洲律師協會會長會議2025峰會」。（大律師公會）

今屆峰會由印度律師公會（The Bar Association of India）主辦，以「法律發展－亞太地區法律界的關注與挑戰」為題，預計約50位來自逾10個司法管轄區的亞太地區律師協會及國際法律組織的會長、主席和首席代表赴會。

毛樂禮與其他與會者討論社交媒體對法庭審訊的影響。他指出，社交媒體作為一個平台，有機會提升司法透明度與公眾認知，不過要視乎上載內容，例如有些帖文可能與保障審訊公正的「正待審議原則」（sub judice）產生衝突，即公眾不應評論尚在進行的司法程序。

毛樂禮期望藉機會與各地代表交流，了解其他司法管轄區，如何在維護程序公義的同時，透過社交媒體，增進社會對法庭程序的認識。

另一方面，陳志剛將於明天（29日）參與一場專題研討會，主題圍繞「人工智能在法律實踐、教育與訴訟中的應用」。人工智能浪潮席捲全球，法律行業亦不例外。陳志剛表示，AI工具會令資訊量更多、傳播速度更快，亦有可能鼓勵更多「自助」服務，例如當事人親自出庭或自行擬備法律文件。在香港而言，他認為，如何善用AI工具需要法律界各方共同努力，例如研發本地適用的法律AI工具、正確使用AI工具的能力，以及加強推廣專業道德規範。