公務員包場看抗戰電影《南京照相館》　楊何蓓茵：毋忘同胞犧牲

政府人員協會今午（6日）舉辦《南京照相館》電影觀賞專場活動，近200名公務員及其親友到場觀賞。公務員事務局局長楊何蓓茵亦有出席，及後在社交平台表示，電影中眾人把個人的生死置之度外，以揭示日軍侵華的暴行，實在令人動容。



她強調不能忘記抗日期間無數同胞的苦難和犧牲，呼籲公務員同事及親友，特別年輕一代深入認識和銘記烽火中的血淚與艱辛，感悟並弘揚抗戰勝利的精神。



政府人員協會舉辦抗日戰爭勝利80周年系列活動 ─ 《南京照相館》電影觀賞專場活動。（楊何蓓茵Facebook）

楊何蓓茵：電影令身處和平年代的民眾有所共鳴

楊何蓓茵表示，今次透過不同方式感受抗日戰爭中老百姓的血淚與艱辛，了解抗戰勝利對中華民族偉大復興的重大意義。她形容電影人物的選擇和掙扎，刻劃出抗日戰爭中老百姓的血淚、苦難和辛酸；眾人把個人的生死置之度外，以揭示日軍侵華的暴行，實在令人動容。

她指出，電影令身處和平年代的民眾有所共鳴，其中一個原因是電影中的平民百姓展現「人心齊，泰山移」的精神，是在新時代新征程上，各國人民在和平及發展的道路上最嚮往和堅持的特質。

鼓勵公務員團體積極舉辦與抗戰勝利80周年相關活動

楊何蓓茵強調，不能忘記抗日戰爭時期無數同胞的苦難、犧牲，和他們為家國、為民族戰鬥的鋼鐵意志。她呼籲公務員同事及其親友，特別是年輕一輩，深入認識和銘記烽火中的血淚與艱辛，感悟並弘揚抗戰勝利的精神，亦鼓勵公務員團體積極舉辦與抗戰勝利80周年相關的活動，以銘記歷史，並鞏固同事的國家觀念和愛國情懷。