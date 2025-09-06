中國閱兵｜李慧琼：感受民族自信　冀學校課程涵蓋更多抗戰歷史

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，9月3日北京舉行閱兵儀式，不少港區政商界人士赴京觀禮。全國人大常委李慧琼今日（6日）在電台節目稱，親身參與其中，感受到國家民族自信及凝聚力。李慧琼身兼愛國主義教育工作小組組長，她希望青年更認識近代史，冀學校課程涵蓋更多有關近代史，包括抗戰歷史的內容。



全國人大常委李慧琼以及港區人大代表吳秋北，則與行政長官李家超、澳門特首岑浩輝、全國人大前常委譚耀宗等人，在城樓上觀禮。

希望青年明白強白國家強大才有和平及發展條件

李慧琼在電台節目指出，親身參與閱兵儀式非常感動和振奮。她又指，國家軍事力量明顯提升，反映國家整體實力進步，希望青年也感受到國家從抗戰的弱勢到現時的強大，要明白強大才能有和平及發展條件。她建議學校課程涵蓋更多近代史，包括抗戰歷史的內容，並將更多體驗活動加入學習領域。

劉兆佳。（馮子健攝）

劉兆佳：中國展示軍力將對美國軍事霸權帶來衝擊

出席同一節目的全國港澳研究會顧問劉兆佳指，閱兵對國際形勢和秩序有深遠影響，包括中國展示軍事力量將對美國軍事霸權帶來衝擊。他指，國際秩序由美國主導令中國和其他南方國家不滿，應尊重不同國家主權及落實互利共贏，而國家主席習近平提出的「全球治理倡議」則得到全球南方國家認同。