中國閱兵｜李慧琼：感受民族自信 冀學校課程涵蓋更多抗戰歷史
撰文：文維廣
出版：更新：
今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，9月3日北京舉行閱兵儀式，不少港區政商界人士赴京觀禮。全國人大常委李慧琼今日（6日）在電台節目稱，親身參與其中，感受到國家民族自信及凝聚力。李慧琼身兼愛國主義教育工作小組組長，她希望青年更認識近代史，冀學校課程涵蓋更多有關近代史，包括抗戰歷史的內容。
希望青年明白強白國家強大才有和平及發展條件
李慧琼在電台節目指出，親身參與閱兵儀式非常感動和振奮。她又指，國家軍事力量明顯提升，反映國家整體實力進步，希望青年也感受到國家從抗戰的弱勢到現時的強大，要明白強大才能有和平及發展條件。她建議學校課程涵蓋更多近代史，包括抗戰歷史的內容，並將更多體驗活動加入學習領域。
劉兆佳：中國展示軍力將對美國軍事霸權帶來衝擊
出席同一節目的全國港澳研究會顧問劉兆佳指，閱兵對國際形勢和秩序有深遠影響，包括中國展示軍事力量將對美國軍事霸權帶來衝擊。他指，國際秩序由美國主導令中國和其他南方國家不滿，應尊重不同國家主權及落實互利共贏，而國家主席習近平提出的「全球治理倡議」則得到全球南方國家認同。
