抗戰勝利80年｜盧寵茂、范婉雯自費包場　與醫護看《南京照相館》

醫務衞生局局長盧寵茂及副局長范婉雯今日（6日）自掏腰包，包場邀請醫衞局衞生署和醫管局的同事，帶同親友一行過百人，一同觀賞電影《南京照相館》。盧寵茂表示，借鑑歷史能激勵大家團結一心、自強不息，唯有國家強大，才能守護來之不易的和平。



盧寵茂及范婉雯自掏腰包請醫衞局、衞生署、醫管局同事及親友觀看《南京照相館》。（醫務衞生局Facebook）

盧寵茂：醫護人員每日守護生命 反觀戰爭瞬間奪命無數

盧寵茂表示，從事醫療衞生工作的同事，很榮幸有著為人類健康謀幸福的天職，每日竭盡全力守護生命，惟戰爭無比殘酷，瞬間可奪無數生命，摧毀無數家園，讓人歷盡生離死別之痛。處身百年未有之大變局，他呼籲更要警惕貿易戰、金融戰、科技戰乃至生物戰等各領域的威脅。

《南京照相館》以抗日戰爭為背景，講述南京一間照相館的市民冒死保存日軍暴行底片、為歷史留證的故事。這部電影在內地票房已突破29億元人民幣，刷新暑期檔歷史題材電影票房紀錄。政府人員協會今日亦包場觀看這部電影，公務局事務局楊何蓓茵與近200名公務員及其親友一同觀影。