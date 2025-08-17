美俄峰會｜陳茂波：局勢為經濟前景帶來大挑戰　關稅遏抑貿易表現

美國總統特朗普及俄羅斯總統普京峰會結束，市場觀望形勢變化。財政司司長陳茂波今天（17日）表示國際地緣局勢持續演變 ，同時美國關稅措施將繼續遏抑環球貿易表現，不確定因素也可能困擾企業信心、投資和供應鏈，形容宏觀局勢及科技變革雖然為經濟前景帶來巨大挑戰和不確定性，卻同時存在龐大機遇。他說如本港在經濟轉型過程中抓緊機會，將為本港創造新的增長點。



財政司司長陳茂波。

正穩步推進「大宗商品交易生態圈」

陳茂波在網誌表示，地緣政治和關稅戰正重塑國際貿易格局和供應鏈佈局，但本港作為貨物的中轉港，最近幾個月的商品貿易均錄得按年雙位數百分比的增長，反映部分出口商或趕在關稅戰暫緩期間提前出貨，另一方面亦折射出轉變中的國際貿易格局，特別是區域貿易合作帶來的機遇。

今年上半年香港對越南和馬來西亞的整體貨物出口增幅分別超過五成和三成；進口的貨值亦分別增長約七成和三成。作為本港第二大貿易夥伙的東盟，所佔香港貿易總額由2021年的12.1%，上升至今年上半年的14.8%。陳茂波說供應鏈的整合和貿易形態的重塑，會為香港的貿易、航運、金融以至專業服務等帶來新的發展契機。去年《施政報告》提出建設「大宗商品交易生態圈」，他說相關工作正穩步推進。

財政司司長陳茂波。（陳茂波網誌）

年內公布推動香港成為國際黃金交易中心方案

今年初，香港加入倫敦金屬交易所（LME）的全球倉庫和交割網絡，將國家和全球最活躍的金屬交易市場更緊密連接。自今年一月香港成為LME許可交付地點以來，七個月內八個獲批認可倉庫已全數投入營運；至8月初，已有超過8,000噸的LME註冊倉單，支持LME合約交割。

陳茂波說香港長遠將更具有利條件推動更多大宗商品交易以人民幣計價和結算，為香港離岸人民幣業務的發展增添新動能，為穩慎推進人民幣國際化作更積極貢獻。特區政府亦已成立專責小組，檢視與黃金金融交易相關的各個範疇，推動香港發展成為國際黃金交易中心，包括支持實體的黃金交割，將在年內公布有關方案。

陳茂波。（陳茂波網誌）

建高增值供應鏈服務機制方便「出海」企業

另外，陳茂波說政府正積極推動香港成為跨國供應鏈管理中心，大量內地企業正加快部署「出海」，香港國際資金匯聚和自由進出、金融服務蓬勃和全鏈條、機場和港口高效通達全球，貿易網絡匯聚全球的供應商和採購商，以及熟悉國際業務的專業力量，均極具吸引力，是他們設立境外財資中心和跨國供應鏈管理中心的首選平台。

他說投資推廣署和貿發局已聯手建立高增值供應鏈服務機制，為欲通過本港「出海」的企業提供一站式諮詢服務。香港生產力促進局、香港出口信用保險局等機構亦積極參與其中。