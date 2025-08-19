倫敦金屬交易所香港倉揭牌　陳茂波：助建大宗商品交易生態圈

財政司司長陳茂波今日（19日）出席華潤物流與GKE合作運營的倫敦金屬交易所（LME）香港交割倉揭牌儀式，陳茂波在致辭中強調，在地緣政治重塑全球貿易格局之際，香港加入LME的交割網絡，此舉將強化香港作為國際金融與航運中心的地位，並服務國家大宗商品交易戰略需求。他指香港設立LME交割倉可降低物流成本、提升人民幣國際化話語權，並增強區域供應鏈韌性。



財政司司長陳茂波今日（8月19日）出席華潤物流 x GKE倫敦金屬交易所香港交割倉揭牌儀式。（政府新聞處）

「香港大宗商品生態圈重要一步」

陳茂波致辭時表示，2023年行政長官《施政報告》提出建設「大宗商品交易生態圈」，當前地緣政治深度重塑全球貿易格局之際，華潤物流與GKE合作營運的LME交割倉揭牌（交割倉為期貨合約履行實物交割的交割地點），是香港構建大宗商品交易生態的重要一步，對服務國家發展戰略和進一步鞏固提升香港國際金融與航運中心地位也具重要意義。

他指出，大宗商品尤其有色金屬對全球工業至關重要，儘管短期受地緣政治影響，但新能源及高科技產業的崛起將帶動長期需求。

財政司司長陳茂波今日（八月十九日）在華潤物流 x GKE倫敦金屬交易所香港交割倉揭牌儀式致辭。（政府新聞處）

「推動人民幣在國際金屬交易中的使用和話語權」

陳茂波就香港加入LME交割網絡分享三點可預見性優勢。首先，香港作為國家南大門，擁有世界一流、高效便捷物流體系，設立交割倉可大幅降低內地企業參與國際金屬交易的成本。「相比依賴海外倉庫，香港交割點能提升配置效率，並推動大宗商品以人民幣計價結算。」此外，香港倉庫的設立將讓內地市場和LME交易體系更緊密連接，便捷內地企業參與國際金屬交易。

他特別指出，設立LME倉庫「將讓香港更有條件推動大宗商品以人民幣計價和結算，引領市場變革，並提升人民幣在國際金屬交易中的使用和話語權。」

增強區域供應鏈韌性 「為香港國際金融中心注入新動能」

其次，陳茂波指出，香港在「一國兩制」下作為自由港，能緩解地緣政治風險對內地企業的衝擊。「香港的LME倉庫可成為『儲備點』與『穩定器』，助力關鍵金屬資源在區內穩定供應。」華潤物流的長沙灣倉庫作為全港唯一具備海陸聯運能力的交割地點，將為國際金屬交易提供高效支持。

另外，合作將促進香港金融與物流服務融合，帶動第三方服務如海運保險、仲裁服務，而金屬期貨、對衝和衍生工具以及跨境結算服務、價格指數等發展，「亦會為香港國際金融中心注入新動能」。他同時透露，政府已成立專責小組，正檢視黃金交易相關範疇，年內將公布方案推動香港成為國際黃金交易中心。