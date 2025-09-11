立法會三讀通過實施籃球博彩　向馬會發營運牌照

立法會今日（9月11日）三讀通過《2025年博彩稅（修訂）條例草案》，落實籃球博彩合法化。89名現任立法會議員中有83人出席投票，其中77人支持修例，兩人反對，兩人棄權。



法案辯論期間，多數發言議員表明支持，指規管籃球博彩可避免巨額資金流入非法賭博市場，亦可為開闢新稅收來源。反對的議員則擔心，開放籃球博彩，會吸引青少年參與賭博。



《條例草案》旨在修訂《博彩稅條例》（第108章）及相關附屬法例，訂立籃球博彩的規管框架，包括賦權民政及青年事務局（民青局）局長發出營運籃球博彩的牌照並施加牌照條件、博彩稅的計算和徵收方法（即徵收淨投注金的50%，與現時足球博彩稅率相同），以及擴大博彩及獎券事務委員會的職能以涵蓋與籃球博彩相關的監管事宜。

民青局一直強調，政府一貫的政策是不鼓勵賭博，提供合法賭博途徑的目的，在於回應市民對某些賭博活動的需求，以免他們轉向非法的經營者下注。

《條例草案》通過後，政府將參考現時賽馬和足球博彩的模式，向香港賽馬會發出籃球博彩牌照，並制定相關牌照條件。民青局指，這種做法可以進一步減少賭博對市民，尤其是青少年的不良影響。政府同時會增撥資源，設立專注於為青少年提供輔導及支援服務的新中心。以及加強透過公眾教育提醒青少年切勿參與非法賭博。