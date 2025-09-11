立法會三讀通過籃球博彩合法化　向馬會發營運牌照

立法會今日（9月11日）三讀通過《2025年博彩稅（修訂）條例草案》（下稱《條例草案》），落實籃球博彩合法化。89名現任立法會議員中有83人出席投票，其中77人支持修例，兩人反對，兩人棄權。



法案辯論期間，多數發言議員表明支持，指規管籃球博彩可避免巨額資金流入非法賭博市場，亦可為開闢新稅收來源。反對的議員則擔心，開放籃球博彩，會吸引青少年參與賭博。



修訂博彩稅條例 賦權民青局長發牌及施加條件

《條例草案》旨在修訂《博彩稅條例》（第108章）及相關附屬法例，訂立籃球博彩的規管框架，包括賦權民政及青年事務局局長發出營運籃球博彩的牌照並施加牌照條件、博彩稅的計算和徵收方法（即徵收淨投注金的50%，與現時足球博彩稅率相同），以及擴大博彩及獎券事務委員會的職能以涵蓋與籃球博彩相關的監管事宜。

立法會三讀通過籃球博彩合法化，民青局局長麥美娟表示，政府會同時加強輔導與支援，避免青少年沉迷賭博。（直播截圖）

《條例草案》通過後，政府將參考現時賽馬和足球博彩的模式，向香港賽馬會發出籃球博彩牌照，並制定相關牌照條件。民青局指，這種做法可以進一步減少賭博對市民，尤其是青少年的不良影響。政府同時會增撥資源，設立專注於為青少年提供輔導及支援服務的新中心，以及加強透過公眾教育提醒青少年切勿參與非法賭博。

麥美娟：將增設平和中心向青年宣傳教育 打擊非法賭博

民青局長麥美娟在草案通過後表示，將會與馬會商討推行時間表等細節，相信籃球博彩合法化後，可減低非法網站的點擊率及資金流入。她強調政府並非鼓勵賭博，一定會持續透過宣傳教育及嚴厲執法繼續打擊。

她又指出，政府已要求馬會增加資源予平和基金採取更多措施，在社會宣傳沉迷賭博的禍害，並會檢視現有4個平和基金的中心工作成效，亦會增加第五間中心，集中向青少年宣傳教育，希望多管齊下打擊非法賭博。

朱國強（直播截圖）

狄志遠（直播截圖）

狄志遠、朱國強表明反對 指足球博彩沒遏止非法賭博

28名議員在草案二讀期間發言，社會福利界狄志遠與教育界朱國強表明反對，其餘議員多明言支持修例落實籃球博彩。秋志遠表示，合法不等於無害，規管不等於減害，賭博構成的社會成本遠超稅收。他指出，足球博彩稅實施二十年，非法賭博沒有消失，賭博人數反而增加，青少年更是容易受害。朱國強亦指，2003年討論足球賭彩合法化時，政府亦稱可打擊外圍賭博，但事實證明無助解決問題。

周文港（直播截圖）

陳振英（直播截圖）

支持議員強調可將非法資金引到合法渠道 增加庫房收入

條例草案委員會主席陳振英支持立法，強調可將原本流向非法市場的資金引導去受規管渠道，提升監管的效能，既保障市民利益，亦維護社會安全。委員會成員周文港亦指，規管籃球博彩可有效把資金引流到合法安全渠道，打擊非法賭博，他表示，與其放任不如約束，增加庫房收入，支持本地體育發展。