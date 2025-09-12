梁振英自揭淘寶網購受騙　買「冬蟲夏草種子」種出不知名植物

網購已成為許多香港人日常生活一部分，但內地網購平台以假亂真作不當甚至違法銷售的現象亦不罕見，《香港01》近日便發現，淘寶有帳戶販售冒名頂替的香港賬單，有本地傳媒也發現淘寶用極低價格出售馬會、香港哥爾夫球會等不同香港俱樂部的泊車貼。全國政協副主席梁振英今日（9月12日）亦自揭，曾在淘寶購買假的冬蟲夏草種子。他指出，發財要立品，要求淘寶下任何假冒貨品。



梁振英在社交平台轉發有關假泊車貼的報道，並發文提問：「印刷、販賣或管有沒有水印、「純裝飾」的假鈔票犯法不犯法？」他指出，誠信、商譽、守法意識是香港賴以為生的優勢，必須杜絕假冒。

淘寶有人出售仿冒不同香港俱樂部的泊車貼。

他又自揭，兩年前在淘寶找種子，見到有人販售「冬蟲夏草種子」，於是買來種植，長出一棵小樹。他拿種子拿去化驗，結果當然不是冬蟲夏草，而是不知名的植物。他隨後我向淘寶投訴，該種子被下架。

全國政協副主席、前行政長官梁振英。（陳葦慈攝）

梁振英強調，淘寶發財要立品，不能損全體中國商人聲譽，任何假冒以及和香港相關的東西，都應下架，同時報公安。

梁振英引述的報道提到，內地電商平台拼多多有商戶出售訂製的香港院校學生證，淘寶則有人出售香港不同俱樂部的泊車貼，大部分價錢售價均低於人民幣10元，最平5元。另亦有人出售仿製的封閉道路通行許可證（俗稱禁區紙）。報道引述律師指，購買或張貼偽冒泊車貼、禁區紙，可能構成管有虛假文書罪或使用虛假文書罪。

內地網購平台有大量帳戶販售香港賬單，水、電、煤氣、電話、寬頻賬單，通通都做到。（淘寶截圖）

《香港01》近日亦發現。內地網購平台有大量帳戶販售香港的水、電、煤氣賬單，供客戶作地址證明，亦有人提供造假糧單及租約，成品幾可亂真。有賣家在假賬單上，使用了真實存在的香港住宅單位，更指住戶不知道地址已被盜用。有律師指出，在內地製造或在香港管有、行使虛假文件都是刑事罪行，可被判監。