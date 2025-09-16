同性法案否決｜李家超研行政措施落實　吳秋北缺席不投票前有溝通

立法會二讀否決《同性伴侶關係登記條例草案》，行政長官李家超今日（16日）在行會前被問到會否提請人大釋法，他指會繼續研究按照法庭要求保障同性伴侶權利，舉例醫療及遺產處理等，可否透過行政措施落實。



對於身兼行政會議成員的工聯會立法會議員吳秋北沒有表決《草案》，被指有違政治倫理，李家超指，雙方事前有溝通，但不會公開討論細節。



9月16日，行政長官李家超行會前會見傳媒。（黃寶瑩攝）

本屆立法會首次否決法案 李家超：司法、行政、立法機關履行職能

《同性伴侶關係登記條例草案》是本屆立法會首次被否決的政府法案，記者會上李家超被問及會否影響行政立法關係，政府如何滿足法院要求，會否提請人大釋法？

李家超指，今次否決法案，正是落實《基本法》之下司法、行政、立法各自履行職能。首先司法機關按照法律原則判決，不受任何干擾；行政上，政府尊重法治及原則，按照法院要求提交條例草案，希望履行法院提出的要求，是彰顯了法治精神；立法會審議法律，擁有可以投票贊成或不贊成的職能。

9月16日，行政長官李家超行會前會見傳媒。（黃寶瑩攝）

政制局研行政措施保障同性伴侶權利

李家超指整個過程彰顯了三者在《基本法》下各司其職，體現努力在崗位上做好工作，形容是正面表現，行政和立法機關有良好溝通，各司其職下產生的決定政府會尊重，過去三年都有良好溝通，效率及成效方面都有進步。

他指，今次《草案》不獲立法會通過，政府會繼續研究如何按照法庭去保障同性伴侶應該享有的權利，包括例如醫療、遺產處理等，政制及內地事務局會研究用行政措施按實際情況落實，以保障權利。

9月10日，立法會以大比數否決《同性伴侶關係登記條例草案》。

李家超：「橡皮圖章」指控不公平

被問到會否考慮再引入新法案保障同性伴侶權利，李家超指今次法案有爭議，惟基本法下承認的制度是一夫一妻一男一女，原則要不變。

他重申今次完全尊重法治精神，法庭根據事實判決，行政尊重法治提出法案，立法會有責任審議法案，有權支持或反對。他指，立法過程之中，行政立法司法機關各自履行責任。對於有聲音批評立法會是「橡皮圖章」，李家超形容是不公平，三權各自都有履行責任及表達意見。

9月11日，行會成員吳秋北現身立法會，解釋「有急事請咗假」，故缺席同性關係登記條例草案表決。（何夏怡攝）

行會成員吳秋北缺席表決同性法案 李家超：他有與我溝通

至於立法會早前否決法案時，行會成員、工聯會議員吳秋北為何缺席？李家超指就「一位行會成員」沒有出席，該人事前有與自己溝通，但不會公開討論細節。