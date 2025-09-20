施政報告｜政府AI效能提升　卓永興：公務員毋須擔心裁人手

《施政報告》提出成立AI效能提升組，由政務司副司長卓永興擔任小組組長，將在11月制定小組工作計劃和時間表，兩個月內向特首提交報告，並在明年內推出100個政務環節的AI工具。卓永興今日（20日）表示，AI效能組會優先考慮「與市民接觸面較大」的部門，提供針對性AI方案。他暫未透露哪個部門，相信市民「心中有數」，冀留有彈性安排。



談及政府部門推動AI，會否簡化公務員人手，卓永興相信，可以自然流失處理，公務員毋須擔心使用AI後，有部門如私人機構「裁切」，「唔會有呢個情況」。



推動AI後如人手過剩 卓永興：自然流失處理

卓永興表示，AI可處理大量的數據，也可提高客服質素，冀可藉AI提升工作效率及效能。他預料，11月制定小組工作計劃和時間表，並向行政長官提交報告，包括在明年內推出100個政務環節的AI工具，以及在之後3年推出的AI旗艦項目。

AI效能提升組會按優次展開工作，會先考慮與市民接觸面較大的部門，他未有透露哪一個部門優先開展，相信市民「心中有數」，形容涉及的部門不少，冀留有彈性安排，「唔洗咁心急」，小組兩個月內向特首交報告。

被問到政府部門推動AI後，會否簡化人手，卓稱，若因AI節省人手，會將人力調撥支援其他部門，或者應付新服務要求。若出現人手過剩，會以自然流失方式處理，公務員不需要擔心被裁。

新加坡政府今年為新生兒母親提供5000新加坡元（約合2.9萬港元）醫療補貼，被問對比星洲，本港是否提供足夠誘因提升生育率？卓永興表示，鼓勵生育並非單一措施，需綜合多種考慮，本港政府自2023年起推出多項政策，以組合拳方式鼓勵生育。

卓提到，2023年《施政報告》推出的新生嬰兒獎勵金領取率高，家有初生嬰兒房屋政策亦讓逾5000家庭受惠。

初生嬰兒獎勵金將檢討

卓永興又指，外國的經驗政府固然可參考，但政府推出措施「必定是看回香港的實際情況，因地制宜」，更形容「新一份施政報告推出的（鼓勵生育）措施，其實是比2023年又進一步。」

他還表示，政府打算在初生嬰兒獎勵金推出兩年後檢討，將視乎推出後的嬰兒出生數目，社會整體得益等決定是否改變措施。