施政報告｜李家超：訂北都專屬法律　減少重複審議「走過場」程序

《施政報告》提出訂立「加快發展北都」專屬法律。行政長官李家超在有線新聞節目《有理有得傾》表示，此舉旨在減少重複審議「走過場」的程序。另外政府表示會為園區公司注入資金，李家超表示需研究細節，故成立工作組研究如何吸納資金。



北部都會區

李家超：應建立框架性法律 審議重複元素無意思

《施政報告》提出訂立「加快發展北都」專屬法律，包括授權政府制訂簡化的法定程序，成立法定園區公司，為園區公司設立專項撥款渠道以注入資金等。李家超認為可提升效率，解釋指譬如涉及20個元素，但可能其中10個是共同點，每次再審這10個項目沒有意思，反而建立框架性法律確保這10個元素已經同意，再審議另外的元素比較公道，可將精力放在值得審議的項目。

如果我們有一個譬如框架性的法律，這10個我們同意了，但其他的你要給我們審議。我覺得很公道，將精力放在值得審議的項目，大家都好。 行政長官李家超

至於為園區公司設立專項撥款渠道以注入資金涉及金額方面，李家超指很多項目要求產業化，需要的資金或很多，故要成立工作組研究如何吸納資金。此外，他希望各界一起參與北都發展，稱好的政策一定有人會延續。

成功不需因我，但成功只需有我，我就很開心 行政長官李家超

施政報告提出邀請市場在指定試點營運沙灘。（資料圖片）

康文署設施引入市場營運要收費？ 李家超：公共資源一定公眾享受

此外，《施政報告》提出在康文署指定設施引入市場營運模式，以及探討邀請市場參與，提升鯉魚門公園度假營的營運及在指定試點營運沙灘，惟有聲音擔心使用公共設施時會否收費。李家超在NOW《大鳴大放》表示，公眾利益永遠為先，公共資源一定公眾享受。他續稱，就算要付費都是幫補維修工作。