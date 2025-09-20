施政報告｜李家超：處理精神健康只有進步式 自殺率目標應是零
撰文：文維廣
出版：更新：
新一份《施政報告》提出推行「精神健康推廣大使培訓先導計劃」，行政長官李家超今日（20日）在電台節目表示，會尋找不同背景人士擔任大使，並會提供訓練。他強調，處理精神健康只有「進行式、進步式」，自殺率的目標應該是零，如果數字上升就要小心。他又表示，互聯網上有欺凌等不良資訊，經常僅用手機溝通亦影響了人與人之間的溝通。
成立「精神健康管理局」？ 李家超：現有制度有發揮功能
《施政報告》提出推行「精神健康推廣大使培訓先導計劃」。李家超表示會尋找不同背景人士擔任大使，以及為他們提供訓練。他續稱，諮詢期間有意見表示，受到精神健康問題困擾的人士未必願意在官式制度下分享，故政府希望按年齡，讓其得到同輩幫助。
對於是否需要成立「精神健康管理局」等高層次統籌系統處理問題，李家超指，現時制度已能發揮功能，雖有可改良之處但並非方向不正確。
李家超：處理精神健康問題只有「進行式、進步式」
此外，《施政報告》提出將中學的「三層應急機制」恆常化，擴展至在小學四年級至六年級試行。李家超指中學的「三層應急機制」做到早介入、早識別，故涵蓋指小學部分年紀，強調處理精神健康只有「進行式、進步式」。
至於社會部分年齡層自殺率上升，李家超直言處理自殺率目標應是零，數字上升就要小心。他提及互聯網有不良資訊令人思想走向一邊，認為面對面交流更能感受對方態度及感受。
讚揚警方處理鰂魚涌戰時炸彈高效
另外，鰂魚涌濱海街16至22號一地盤，昨午（19日）發現一個約1.5米長、1,000磅的美軍「ANM65」空投戰時炸彈，當局大規模疏散現場附近大廈，涉及1900戶、約6000人。李家超表示，警方過程中高效，過程雖然時間緊迫，但在民政事務總署、關愛隊協助下做到有序疏散，亦有不少熱心人士幫忙，事件證明香港是關愛共融的地方。
