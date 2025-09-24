颱風樺加沙｜李家超：各部門應對善後工作　務求明早市面正常運作

超強颱風樺加沙逐漸遠離香港，天文台今晚（24日）改發三號強風信號。行政長官李家超晚上在社交媒體撰文表示，政府不會鬆懈，正努力協調各部門全力應對風災善後工作，相關人員今晚會通宵工作，務求在明早大部分市民上班前，市面可恢復正常運作。他指惡劣天氣或會維持一段時間，提醒市民繼續提高警覺，切勿鬆懈。



行政長官李家超向渠務署人員了解工作安排。（李家超Facebook圖片)

盡快搶修受影響路面及社區設施等

李家超表示，雖然香港整個準備和應對大致降低了破壞，但督導工作不會鬆懈。政務司司長陳國基領導應對極端天氣督導委員會正全力統籌協調各相關政府部門進行善後工作，爭分奪秒，盡快搶修受影響路面及社區設施等。

李家超指出，樺加沙對本港構成嚴重威脅，破壞力不容低估，今早最接近本港時，中心風力高達每小時195公里，比2018年山竹的每小時175公里更高；而在樺加沙吹襲香港期間，本港多處地區受暴風至颶風影響，整體風力與2017年的天鴿、2023年的蘇拉及今年的韋帕相若。

行政長官李家超到不同部門了解準備工作。(李家超Facebook圖片）

他續指，受樺加沙的雨帶影響，本港有頻密狂風大驟雨，由午夜至下午1時，普遍錄得超過100毫米雨量，部分地區更錄得超過200毫米；樺加沙為香港帶來顯著的風暴潮，加上其最接近香港時正值漲潮，多區水位明顯較正常潮位高，其中維港的水位今早上升至海圖基準面以上約3.4米，接近2017年天鴿襲港時的水位；樺加沙的強勁風力亦引發越堤浪，導致沿岸地區多處出現水浸。

在樺加沙襲港期間，各部門不斷匯報各區情況，包括多區出現塌樹和棚架倒塌，沿岸地區多處亦出現水浸，有公園設施、酒店和餐廳等被海水沖毀，海面有船隻撞岸，亦有貨櫃被吹至海面等。截至晚上8時，有101名市民在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。

行政長官李家超到不同部門了解準備工作。(李家超Facebook圖片）

他表示，感謝各部門及不同機構在風襲前按要求及呼籲，全面做好防風防水浸部署和準備，並感謝廣大市民配合和做好自我防禦和保障安排，共同把超強颱風的破壞降低。他也感謝各政府部門和不同機構單位人員，在惡劣天氣下緊守崗位，維持本港緊急救援服務、應對突發事故、傳遞颱風消息及提供其他公共服務。