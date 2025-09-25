預製菜｜內地要求食肆標明　謝展寰表明香港難執行：臘腸算不算？

食肆向客人預製菜時有聽聞，引起社會關注，內地早前規管飲食業要明確標示「使用預製菜」。民建聯立法會議員黃俊碩今天（25日）在立法會會議上質詢政府，目前涉及食物安全的個案之中，有多少是使用預製菜，政府會否考慮食肆標明使用預製菜。環境及生態局局長謝展寰表示，預製菜無統一定義，舉例反問「臘腸算不算？有包裝的蔬菜是否就等於預製菜？」，認為硬性規管加標示在執行上有困難。



9月25日，環境及生態局局長謝展寰出席立法會會議，回應關於預製菜的質詢。（直播截圖）

學內地要食肆標明預製菜？謝展寰：無統一定義

會上，謝展寰表示預製菜是新詞語，國際間沒有劃一定義，泛指加工成為製成品或半製成品食物。他指，食物進口、供應都受到規管，包括預製菜，形容規定嚴格，如製造食物必須有食環署的食物製造廠牌照等。

對於消費者希望知道是否預製菜，謝展寰指社會對預製菜有不同理解及期望，例如將所有菜式預製成分都要列出來是否可行等，都是政府需要考慮的部分。如硬性規管，要求標示預製成分，將難以執行，會引起消費者及食肆的爭論。

9月25日，民建聯黃俊碩出席立法會會議。（直播截圖）

謝展寰：強制標示預製菜 不會改善食物安全

黃俊碩關注過去三年，每年政府接獲多少宗涉及食肆出現食物安全問題的個案，以及當中涉及預製菜食品的數目為何？

謝展寰指，2023年至2025年年8月，食環署巡查超過44萬次，提出4,215宗檢控，沒有備存涉及預製菜的檢控數字。不過，食安中心按風險為本抽檢食物樣本，同期抽取1350個預製菜樣本作檢測，只有一個微生物測試不合格。他指，食肆出售食物是否安全與是否預製菜沒有關係，強制標示不會進一步改善食物安全。

自由黨飲食界立法會議員張宇人擔心過分規管，不過關注當局會否問食肆對於預製菜的定義。

謝展寰：臘腸算不算預製菜？包裝蔬菜算不算？

自由黨飲食界立法會議員張宇人擔心過分規管，關注食環署去食肆巡查時，採樣都是針對製成品，會否問及順帶問一下食肆對於預製菜的定義，另外抽檢時會否詢問食肆如何處理食材，再考慮整體會否涉及風險。

謝展寰表示，巡查不單看成品，會檢視運送、處理、儲存情況；如果接到投訴，同事都會檢視烹飪過程。對於預製菜定義方面，他舉例反問：臘腸算不算？有包裝的蔬菜是否就等於預製菜？他認為要吸收經驗才知道具體處理。