部門首長責任制｜楊何蓓茵：若受查人有意退休逃避 可暫扣退休金
撰文：賴卓盈
出版：更新：
新一份《施政報告》提出增設「部門首長責任制」。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（27日）接受電台訪問時表示，一旦發生嚴重事件時，部門將會徹底調查，若涉事人員請辭或退休企圖逃避，機制仍然有方法可以處理，包括扣起退休金暫時不發放。
根據部門首長責任制，會按照問題大小輕程程度，將調查分為兩個級別處理，屬於第二級的嚴重問題會由公務員敍用委員會調查。
楊何蓓茵指，根據機制，一旦發生嚴重事件，公務員敘用委員會領導的專責小組將進行調查。她解釋，由於案件很少只涉及單一人員，部門亦可透過文書紀錄追查，如果有涉事的部門首長已到退休年齡，調查仍會繼續。
調查會否追溯至前任首長 稱將徹查到底
楊何蓓茵指，如有人在發生問題後辭職，有意逃避紀律程序，現行機制仍可應對。「如果同事不是辭職，而是退休，大家都知道退休年齡屆滿，仍有假期未放，如果同事把假期放在(退休)之前放，譬如有半年假期，不等待至60歲，59歲半時就放，明顯安排是臨急的、想逃避的話，我們的機制容許扣起退休金，暫時不發放。」
調查會否追溯至前任首長等，楊何蓓茵指將徹查到底。如涉事人員已調職，都要記錄在案，若調查顯露其過往的工作能力不足，都會歸入其未來調職及晉升的考慮。
部門首長責任制｜表現差無後果？楊何蓓茵：機制正可找誰做得不好首長責任制第二級調查 楊何蓓茵稱不涵警隊 涉退休官未答如何罰部門首長責任制｜劉兆佳： 責任追到個人 有利改善政府工作文化施政報告｜一篇看全文3萬字 設部門首長責任制、豐富置業階梯