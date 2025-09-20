首長責任制第二級調查　楊何蓓茵稱不涵警隊　涉退休官未答如何罰

新一份《施政報告》提出增設「部門首長責任制」，以處理各級公務員的「行政問責」，機制設有兩級調查機制。公務員事務局局長楊何蓓茵出席政策記者會時表示，現行《公務員敍用委員會條例》不涵蓋警隊，所以調查嚴重問題的「第二級別」將不涵蓋警隊，至於第一級別則仍然適用。



被問到如調查過程中涉及退休官員，是否仍會作扣薪等懲處，楊何蓓茵未有正面回應，僅稱若政府出現日積月累的問題，調查或牽涉剛退休的公務員，強調訂立公務員評核機制，是希望各部門做好份內工作，有問題要盡快解決，「唔會將問題積咗好多年之後顯然出嚟先發生」。



公務員事務局局長楊何蓓茵。（夏家朗攝）

如涉退休公務員如何懲處 稱新機制防問題日積月累

楊何蓓茵今日（20日）於記者會表示，部門首長責任制並非要求任何偶發、單一或不可預計事件，都由部門首長負上個人責任，亦並非要求他們為政策承擔政治責任，旨在加強公務員治理能力，讓部門首長對部門的表現負責。

捲入公務員飲用水採購風波的物流署長陳嘉信昨日（19日）停任職務，放取退休前休假。問及在新制度下，若調查期間首長已退休，如警告、譴責、扣薪等懲處是否仍適用，或會否有其它後果，楊何蓓茵沒有正面回應，稱若政府出現日積月累的問題，調查或涉及退休前公務員，甚至已退休一段時間。她指建立責任制旨在更好地管理部門，不要發生問題，「即使有問題也要儘早發現及修正」，不要待多年後才發現事故。

政府物流服務署署長陳嘉信昨日（19日）停任職務，放取退休前休假。（資料圖片 / 夏家朗攝）

第二級調查不涵警隊 已有監警會處理

「部門首長責任制」調查機制分兩級別處理，第一級由部門首長負責，處理「一般性質」問題；第二級「嚴重問題」則由獨立於政府系統的公務員敍用委員會負責。楊何蓓茵表示，現時委員會還未獲授權進行調查，公務員事務局會盡快草擬規例，以實行由委員會進行部門首長責任制下的第二級調查，冀在2026年上半年完成草擬規例。

另外，楊何蓓茵指現時警隊有監警會處理警察投訴個案，現行《公務員敍用委員會條例》亦不涵蓋警隊，因此「部門首長責任制」第二級別的處理，將不會涵蓋警隊。但她強調，責任制中首長要為部門負責的概念，以及第一級別處理，警隊仍然適用。

至於會否公布啟動調查及結果，楊何蓓茵稱，第二級調查應該是市民大眾都關注的事件，當局會視乎性質考慮披露程度。