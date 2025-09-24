部門首長責任制｜表現差無後果？楊何蓓茵：機制正可找誰做得不好

新一份《施政報告》提出增設「部門首長責任制」，以處理各級公務員的「行政問責」，機制設有兩級調查機制。公務員事務局局長楊何蓓茵今早（24日）在電台節目中表示，責任制可令政治問責及行政問責等更清楚，亦可透過機制「搵出邊個做得唔好」，因公務員表現不好會有後果，不會令市民覺得當公務員失職「又好似冇乜事」，又指如機制過於寬鬆將無助公務員改善。



新一份《施政報告》提出增設「部門首長責任制」，以處理各級公務員的「行政問責」，機制設有兩級調查機制。（資料圖片）

楊何蓓茵接受新城財經台節目《財知大道》專訪時表示，責任制可令政治問責及行政問責等更清楚，強調職效問責一直也有，公務員守則亦已列明，只是過去論述「冇咁清晰」，亦沒有固定調查機制。

她認為有責任制後，部門首長知道要問責，有助他們建立有效的管理，行政長官已就責任制與各部門首長會面，公務員事務局稍後亦會向所有公務員發指引。楊何蓓茵指，每級同事都會有人督導，「一級一級負責」，上級職員督導下一級職員；當局會為部門首長及其副手提供培訓，令他們掌握業務實況，建立清晰員工溝通策略等。

楊何蓓茵稱，部門首長責任制可令政治問責及行政問責等更清楚。（資料圖片/周令知攝）

楊何蓓茵說，有些部門現已表現良好，亦可透過培訓去了解可改進之處。被問到過去市民對公務員印象欠佳，予人表現差亦無後果等印象，楊何蓓茵表示推出責任制「正正要搵出邊個做得唔好」，首長首先要管理好部門，再一層一層延伸，如每層都做好，便可知道哪個環節有問題。

她續說在評核機制下，公務員表現差會有後果，不會令市民覺得「又好似冇乜事」。她又強調，雖然有些過失未嚴重至需要革職，但機制過於寬鬆則無助改善。至於表現平庸的公務員，楊何蓓茵稱「平庸都有平庸等級」，舉例指有公務員可能只在某方面表現平庸，仍有其他長處，部門首長可因應情況提供培訓。而評核機制對公務員晉升、培訓或獎勵亦有幫助。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（梁鵬威攝）

被問到如何分辨行政或政治責任，楊何蓓茵指一般不難分，亦對公務員事務委員會第二級調查有信心，如有政策做得不好，或調查發現政策有問題或受限制，委員會都可「俾返公務員一個公道」。她又指委員會熟悉公務員運作，每位成員來自不同專業，是「非常德高望重」的社會人士；有需要亦會邀請專業人士協助。

她最後提到，現時公務員編制在2025/26財政預算中，預計在2026財政年度完結時有19萬3千個職位，現時則有17萬4千名公務員，大概有約一成，即一萬9千個空缺。不過，政府會在2026/27年度，及2027/28年度，接前一個財政年度減百分之二公務員職位，因此在2027年4月初，會裁減共約百分之四公務員職位。