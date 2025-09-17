施政報告2025｜少數族裔關愛隊再加兩隊　總資助額增五成可供請人

新一份《施政報告》今天（17日）發表，繼去年八隊少數族裔關愛隊起動，行政長官李家超宣布在北區及離島區再加兩隊少數族裔關愛隊，加強支援少數族裔融入社區。



另外，今年七月已宣布將北區沙打關愛隊分拆，並在上水鄉郊、西貢坑口西新增兩支地區關愛隊，共455隊服務社區。李家超重提去年增加五成的資助金額，可讓關愛隊聘人處理行政工作。



十八鄉中關愛隊早前向村民派水。（李啟立Facebook）

少數族裔關愛隊再加兩隊

《施政報告》提到加強支援少數族裔融入社區，建議民政總署在服務北區及離島區的支援服務中心各增設一支少數族裔關愛隊，同時於全港十間少數族裔人士支援服務中心設立「青年網絡」和「婦女網絡」，推行更多專為少數族裔青年及婦女而設的活動。

李家超表示少數族裔是香港大家庭的重要部分，政府一直致力為少數族裔在學習中文、日常生活、社區融合等多方面提供支援。今年12月，將增設一間少數族裔傳譯及翻譯服務中心，亦會持續加強宣傳種族共融的訊息和電台節目。醫務衞生局會為少數族裔提供情緒支援及輔導服務中心。

關愛隊成員早前向居民派發單張，呼籲做好防蚊措施。（梁鵬威攝）

地區新增三支關愛隊 總資助額增五成供請人等

《施政報告》又提到持續改善關愛隊服務，在18區關愛隊開展第二期服務時，按地區需要新增三支關愛隊小隊，修改了第二期服務的KPIs（關鍵績效指標）。

李家超表示，為了讓關愛隊持續提升服務，去年《施政報告》決定增加資助金額五成，同時給予義務關愛隊更多行政支援，包括聘用行政人員。在應急支援方面，亦會加強培訓，讓關愛隊持續與政府部門、公共事業機構及地區組織有更多聯繫和合作。