大律師公會開設LinkedIn發布動向　盼加強與其他司法管轄區溝通

香港大律師公會今日（25日）開設首個社交平台LinkedIn專頁，主席毛樂禮表示，希望透過專頁進一步加強與會員、公眾及其他司法管轄區的溝通，公會將在專頁上及時發布重要公告和分享專業交流活動，冀提升透明度，促進本地及海外持分者對公會及大律師專業的了解。



大律師公會LinkedIn專頁首則帖文是推廣星期二 (26日) 與世界正義工程 (World Justice Project) 合辦、以「杜絕貪污-法治關鍵」為題的論壇。（LinkedIn截圖）

大律師公會LinkedIn簡介公司規模有11至50名員工。（LinkedIn）

大律師公會LinkedIn專頁首則帖文是推廣星期二 (26日) 與世界正義工程 (World Justice Project) 合辦、以「杜絕貪污-法治關鍵」為題的論壇，律政司司長林定國、廉政專員胡英明、證監會主席黃天祐等分別會出席致詞及發表專題演講。

論壇兩場主題討論亦有不少重量級嘉賓參與，包括高等法院上訴庭副庭長麥機智、公會副主席許紹鼎、身兼證監會非執行董事的香港大律師公會前主席杜淦堃等。

大律師公會主席毛樂禮。（陳葦慈攝）

毛樂禮透露今次是首次與世界正義工程合辦論壇，獲其亞太區總監親身來港出席，實屬難得，希望透過面對面交流，讓與會者以實際例子分享香港在反貪及維護法治的工作。

薛日華赴新加坡推廣國際調解院

公會另一位副主席薛日華資深大律師則分途出擊，在新加坡出席由當地律政部舉辦的「新加坡公約周」（Singapore Convention Week），並獲邀參與其中一場由國際破產執業者組織協辦的專題演講，探討司法管轄權和公共政策等議題，對債權人和債務人在仲裁和破產程序中的影響。

大律師公會副主席薛日華。（大律師公會）

「新加坡公約周」自2019年起舉辦，旨在推廣《新加坡調解公約》，活動雲集國際律師協會、來自倫敦、瑞士、德國、澳洲及中國等仲裁機構代表，薛日華表示，不少與會者主動問及總部設在香港的國際調解院的落實進度，對香港的高水平爭議解決服務相當感興趣。

她稍後亦會代表公會與新加坡律政部、新加坡國際仲裁中心、新加坡律師公會等會面，期望借鏡當地經驗，在國際舞台繼續推廣《國際調解院公約》及香港作為區內爭議解決樞紐的鞏固地位及特點。