國慶優惠｜麥美娟攜團隊成員尖沙咀午餐　嘆巨型煎堆7折價$134

【10月1日優惠／國慶／國慶日／十一黃金周／餐飲業】國慶節普天同慶，民政及青年事務局今日（1日）在社交平台發文指，民政及青年事務局麥美娟中午與團隊成員共膳，與市民同享餐飲業界推出的國慶優惠。出席成員合共8人，包括副局長梁宏正、民政事務總署署長杜潔麗及4名區議員等。



翻查資料，局長一行人光顧的餐廳為海港城點心中菜館「紅舍」，今日推出單點餐牌七折優惠。根據圖片顯示，他們享用的食物包括小籠包及酸菜魚等，其中一款特色菜式「東方大明珠煎堆」售168元，即七折後再計算加一服務費，索價134.4元。



10月1日國慶節，民政及青年事務局麥美娟（右三）趁餐飲業推出優惠，與團隊到尖沙咀中菜館吃午餐。（民政及青年事務局FB圖片）

十一國慶餐飲業界推優惠逾3000間餐廳參與

踏入十一國慶節，餐飲業界再次聯合主辦「飲食界慶祝國慶76周年優惠活動」，多個連鎖餐飲集團支持，包括大家樂集團、太興集團及美心集團等，合共有逾3,000間餐廳參與。

民政及青年事務局今日在社交平台發文指，為慶祝中華人民共和國成立76周年，政府與社會各界推出連串特別優惠同活動，涵蓋公共交通、文化藝術及消閒、飲食及消費等範疇，與市民一同分享國慶的喜悅。

民政及青年事務局團隊成員互相幫忙夾餸。（民政及青年事務局FB圖片）

麥美娟中午與副局長梁宏正及區議員等團隊成員飲茶

帖文指，民政及青年事務局麥美娟相約團隊成員共膳，今午與副局長梁宏正、民政事務總署署長杜潔麗、4名區議員，以及兩名在青年發展高峰論壇幫忙的「連青人網絡」成員，即合共8人一同到尖沙咀飲茶，與市民同享國慶優惠。

帖文更呼籲市民要把握機會，與親朋好友出外消費，參與各式各樣的國慶活動，感受各區的熱鬧氣氛。慶祝活動及特別優惠詳情按此

所到餐廳為尖沙咀點心中菜館「紅舍」 國慶推七折優惠

翻查資料，今次餐飲業界的優惠活動並非全單七一折，僅部份餐飲品牌推出七折優惠。而局長麥美娟一行人光顧的餐廳為點心中菜館「紅舍」，該店位於海港城海洋中心4樓，今日為慶祝國慶提供單點餐牌七折優惠，個別菜式除外，加一服務費以原價計算。

其中一款特色菜式「東方大明珠煎堆」售168元，即七折後再計算加一服務費，索價134.4元。（民政及青年事務局FB圖片）

東方大明珠煎堆原價$168 七折連加一索價$134

根據上傳相片顯示，他們享用的食物包括小籠包及酸菜魚等，其中一款特色菜式「東方大明珠煎堆」售168元，即七折後再計算加一服務費，索價134.4元。