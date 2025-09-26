國慶優惠｜10.1半價睇戲12時開賣　每次限4張　附13戲院購票連結

港府早前公布在10月1日國慶日推出各項慶祝活動和特別優惠，包括《10.1半價睇好戲》。當日全港52間戲院的所有場次，戲票均一律半價；長者首場優惠、小童、學生及長者票會再有半價優惠。



各大戲院票房及網上售票網頁今午（26日）12時起陸續公開發售半價戲票，要留意的是，於戲院購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。



《10.1 半價睇好戲》由香港戲院商會主辦，文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處及電影發展基金資助。（香港戲院商會網頁）

《10.1 半價睇好戲2025》由香港戲院商會主辦，文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處及電影發展基金資助，各大戲院票房及網上售票網頁將於今午12時起陸續公開發售半價戲票，要留意的是，於戲院購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。而寶石戲院則將於9月30日起預售。

10月1日當日，長者首場優惠、小童、學生、長者票價會再有半價優惠，除包場及特備節目除外，所有票種半價，而票價折實後如有小數點位一律進位至一元計算。此外，當日所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠均不適用。

《10.1 半價睇好戲》由香港戲院商會主辦，文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處及電影發展基金資助。（資料圖片/黃浩謙攝）

參與戲院包括：星達院線、百老匯院線、CGV Cinema、華懋電影院、影藝戲院、Cinema City、英皇戲院、高先電影院、Lumen Cinema、寶石戲院、MCL院線、新寶院線、新光黃埔。