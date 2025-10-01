十一國慶｜林定國與「LAW師奶」看展覽 欣賞西周青銅、明清珍品
撰文：潘耀昇
出版：更新：
國慶76周年，律政司司長林定國今天（1日）與太太「LAW師奶」袁淑明到尖沙咀藝術館，參觀「鑑古識今 — 敏求精舍六十五周年」展覽，與市民、遊客近距離欣賞跨越五千年歷史的中華藝術瑰寶。他說，去年香港藝術館參觀人次達176萬，喜見當中逾六成是30歲以下的年輕朋友。
展覽珍品包括西周青銅重器、明清舊藏、書畫瓷漆、玉器竹刻等，林定國形容令他目不暇給。他說，古人以器載道，形制與紋飾之間，蘊藏著對天地的敬畏與對秩序的追尋，又指與藝術館聯合籌劃展覽的頂流收藏家組織「敏求精舍」，一直秉持「好古，敏而求知」的精神，不僅致力收藏，同時重視研究、傳承與推廣。這次展覽是為本地收藏界盛事，亦吸引國際收藏界的關注，展現香港中外文化藝術交流中心的獨特地位。
林定國引述國家主席習近平指，文化自信是一個國家、一個民族發展中最基本、最深沉、最持久的力量。他說認識歷史文物的故事，讓人更深刻體會到文化自信的根基所在。香港在「一國兩制」下，會繼續承擔推動文化傳承與國際交流的使命，把這份文化自信外化為凝聚人心、連結世界的力量，為弘揚中華優秀傳統文化貢獻香港力量。
