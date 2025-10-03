政府人員維護國安指引不公開　鄧炳強：涉很多工作流程故列為機密

立法會保安事務委員會今日（10月3日）舉行政策簡報會，保安局局長鄧炳強在會上概括，今年《施政報告》有五大政策範疇涉及保安局，包括國安家安、滅罪應急、便民利商、善用科技及說好香港。



有議員關注保安局早前向政府人員發布的維護國家安全工作指引會否公開，鄧炳強回應指，相關文件提及很多工作流程或個別問題，所以列為機密。他強調，這份指引只是用淺白方式列舉事例，讓政府人員知道哪些事情可做，不涉及新的法例或要求。



6月21日，中央港澳辧主任夏寶龍出席香港國安法公布實施五周年論壇。（港澳辦）

9月9日向政府部門發出 說明履職時如何恪守國安法例

鄧炳強在今年6月透露將推出指引，說明公職人員如何在履行職責時，恪守《維護國家安全條例》的要求。有關文件名為《政府人員維護國家安全工作指引》。他今日回覆立法會保安事務委員會主席簡慧敏提問時表示，指引在9月9日向政府部門發出，由於裏面涉及很多工作流程或個別面對的問題，所以將文件列為機密，不能公開。

他強調，國安相關法律，包括《香港國安法》與《維護國家安全條例》均已存在，指引不會帶來新法例，也沒有新的事情要求政府人員去做，只是用一些淺白方式讓政員工，包括督導人員、前線人員了解在某個情況下有什麼事情可做，而那可能是他們過往未必知道的。

保安局局長鄧炳強出席立法會保安事務委員會政策簡報會。（直播截圖）

全港裝6萬支閉路電視鏡頭 鄧炳強：必然採用人面辨識

另外，鄧炳強在簡報會上作開場發言時表示，警方自推出「銳眼」計劃，在罪案較多及人流較多的公眾地方安裝閉路電視以來，成效顯著，截至今年8月31日，已協助警方偵破433宗案件，拘捕787人。警務處將進一步推展該計劃，每年增加超過2萬支鏡頭，預計於2028年有共約6萬支鏡頭覆蓋全港。

警方4月22日起在中環及灣仔4個地點試行，利用運輸署負責實時監察道路交通的閉路電視系統，進行不定時錄影執法。（警方提供）

多名議員關注會否於鏡頭增設人臉識別功能，鄧炳強回應指，「銳眼」計劃本身有利用科技進行人流估算及車牌辨識，採用人面辨識技術也是「必然的事情」，警方正研究如何分配資源及應用場景。