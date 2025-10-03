律師會與駐倫敦經貿辦設研討會 湯文龍：各認證制度創造就業機會
撰文：馮子健
出版：更新：
香港律師會與香港駐倫敦經濟貿易辦事處昨日（2日）合辦研討會，為海外留學生提供交流平台，共同探討香港法律環境的發展機遇。是次研討會共有超過40名學生參與，分別來自10所知名大學。律師會會長湯文龍介紹了多種就業途徑，包括「海外律師資格考試」及「粵港澳大灣區律師執業考試」，認為認證制度創造了更多機會，吸引全球法律執業者來港發展。
湯文龍：香港有獨特地位 是全國唯一普通法司法管轄區
湯文龍在會上強調，香港在「一國兩制」下擁有獨特地位，是全國唯一的普通法司法管轄區。駐倫敦經貿辦事處處長周雪梅女士則指出，粵港澳大灣區的迅速發展與一體化進程，為法律專業人才開拓了廣闊的發展空間。
湯文龍介紹了多種就業途徑，包括「海外律師資格考試」及「粵港澳大灣區律師執業考試」，並指出這些認證制度創造了更多機會，使香港成為全球法律執業者的理想目的地，吸引他們來港發展。
律師會會長湯文龍會見英國副首相 盼推動國際法律協作律師會赴倫敦國際法律領袖會議 湯文龍盼釐清國際對香港法制誤解香港律師會與律師管理局會面 探討兩地律師監管制度律師會會見內地高級法官 湯文龍：普通法培訓推進涉外法治建設回應除名任建峰 律師會：裁決基於專業行為準則 與政治觀點無關律師會會長湯文龍赴印度法治大會 稱過度｢反洗錢｣或影響法律服務