律師會與駐倫敦經貿辦設研討會　湯文龍：各認證制度創造就業機會

香港律師會與香港駐倫敦經濟貿易辦事處昨日（2日）合辦研討會，為海外留學生提供交流平台，共同探討香港法律環境的發展機遇。是次研討會共有超過40名學生參與，分別來自10所知名大學。律師會會長湯文龍介紹了多種就業途徑，包括「海外律師資格考試」及「粵港澳大灣區律師執業考試」，認為認證制度創造了更多機會，吸引全球法律執業者來港發展。



律師會與駐倫敦經貿辦合辦研討會（律師會提供）

湯文龍：香港有獨特地位 是全國唯一普通法司法管轄區

湯文龍在會上強調，香港在「一國兩制」下擁有獨特地位，是全國唯一的普通法司法管轄區。駐倫敦經貿辦事處處長周雪梅女士則指出，粵港澳大灣區的迅速發展與一體化進程，為法律專業人才開拓了廣闊的發展空間。

湯文龍介紹了多種就業途徑，包括「海外律師資格考試」及「粵港澳大灣區律師執業考試」，並指出這些認證制度創造了更多機會，使香港成為全球法律執業者的理想目的地，吸引他們來港發展。