垃圾徵費｜謝展寰：變成「後備工具」　是否重推視乎民情及經濟

政府早前交代，今屆政府將暫緩實施垃圾徵費。環境及生態局局長謝展寰今日（4日）在電台節目表示，並非取消垃圾徵費，只是將其變成「後備工具」，有信心達成2035年「零廢堆填」的目標。



對於會否重推垃圾徵費，他表示要視乎其他減廢手段是否未能達標，以及當時的民情、經濟情況等。



環境及生態局局長謝展寰。（黃浩謙攝）

市民減廢意識提高 每日棄置垃圾減1000噸

謝展寰在電台節目表示，垃圾徵費是「工具」，目標是減少廢物及做好分類回收。他回顧過去20年，指政府做了大量宣傳教育工作惟成效不大，直到提出要實施垃圾徵費後，雖最後暫緩執行，但市民對減廢、回收認知提高，近年每日的垃圾棄置量減少了約1000噸。他有信心達成2035年「零廢堆填」的目標。

政府曾批出合約製造「指定袋」，但宣傳過後最終無實施垃圾徵費。謝展寰表示，去年開支涉及約9000萬，但相關人手亦調配到其他工作，無浪費公帑。

環保署將於屯門曾咀興建第二座轉廢為能焚燒發電設施I･PARK 2，署方去年發出概念圖，指設施原本預計2030年代初落成，最新預計可望提早兩年完成。（立法會文件圖片）

若每日垃圾棄置量少於9000噸 可不用興建I·PARK３

就轉廢為能設施，謝展寰表示「I·PARK1」今年年底落成，明年投入運作，每日可處理3000噸垃圾；「I·PARK2」正在招標中，預料2030年前投入運作，可處理6000噸垃圾；北部都會區亦已預留地方興建第三座。他補充指，只要每日垃圾棄置量減至9000噸以下，可不用興建第三座轉廢為能設施，預料可節省數百億費用。