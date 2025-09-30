垃圾徵費暫緩｜李家超：社會對推行無共識　減廢決心無改變

垃圾徵費繼續暫緩，本屆政府任期內不會重推。當局解釋暫緩決定源於貿易戰下本港經受經濟轉型受壓力。行政長官李家超今日（30日）回應垃圾徵費暫緩，他說現時社會各界對垃圾徵費無共識，政府減廢的決心沒有改變，2035年要做到「零廢堆填」。



特首李家超行政會議前見記者。（黃寶瑩攝）

垃圾徵費暫緩 李家超：各界無共識 減廢決心沒變

李家超出席行政會議前會見傳媒，有記者問到垃圾徵費的路向，以及如何減低廢物量，他指垃圾徵費要考慮社會接受程度、是否有共識、配套設施等，表明政府決心減廢的目標沒改變，是在2035年做到「零廢堆填」，但垃圾徵費需要社會共識。

他表示，研究調查結果及聽取意見後，認為各界無共識，強調減廢回收決心沒有改變，會多渠道推動減廢，包括教育和宣傳。他指2021年到2024年，固體廢物棄置量減少7.5%，總體回收量近年上升三分一，會聯同業界探討可行的環保措施，支援回收產業。

環境及生態局局長謝展寰。（夏家朗攝）

八號風球宣佈今屆政府不推垃圾徵費 謝展寰：非永久放棄

環境及生態局9月23日向立法會提交文件，解釋暫緩垃圾徵費是因為社會不支持現階段實施，原因包括全球貿易戰和地緣政治局勢日趨複雜的背景下，香港面臨多重挑戰，以及經濟轉型帶來壓力，宣布現屆政府將維持暫緩垃圾徵費。

9月29日的立法會環境事務委員會上，環境及生態局局長謝展寰表示並非永久放棄垃圾徵費，指將來如果有需要、時間合適，垃圾徵費都是一個工具，亦有議員要求經濟復甦後重推。謝展寰解話時指正循四個方向推動減廢工作，包括宣傳教育、完善回收網絡、緊密與行業協作、善用市場發展環境基建。