內地企業出海專班啟動　陳茂波：集結力量造就更多成功故事

2024年外地駐港企業在香港共設有超過1 400間地區總部，其中逾300間來自內地，港府在新一份《施政報告》中宣布成立「內地企業出海專班」，由商經局局長督導。「專班」今日（6日）於政府總部舉行啟動儀式，財政司長陳茂波在致辭中表示，將透過「高層統籌」、「集結力量」、「主動出擊」等多元措施，全力支持內地企業以香港為跳板開拓東盟、中東等新興市場，同時為香港創造更大的機遇。



財政司司長陳茂波今日（十月六日）出席內地企業出海專班啟動儀式。圖示（前排左四起）政制及內地事務局局長曾國衞、陳茂波、商務及經濟發展局局長丘應樺、投資推廣署署長劉凱旋。（政府新聞處）

施政報告提出成立一站式平台 助內地企業出海

《施政報告》中提到，為了更好地支援內地企業「出海」，特區政府將整合香港的境外辦事處，包括投資推廣署（投資署）、香港貿易發展局及香港駐內地的辦事處，組成一站式平台，成立出海專班，主動招攬有意拓展海外業務的內地企業以香港為平台「出海」。

政府同時將推動多項政策，包括：吸引內地銀行在港設立區域總部，輻射東南亞和中東市場；吸引內地企業在港設立財資中心，於明年上半年提供稅務寬免措施；金管局與沙特基金設10億美元投資基金，支援大灣區企業進軍沙特；組織商界考察團赴東南亞拓展商機，並發揮香港會展優勢助力品牌雙向流通；另將推動碳排放核算服務等。

陳茂波指出海專班是提升香港「引進來、走出去」平台功能的重要舉措。（投資推廣署長fb）

陳茂波：「高層統籌」確保資源整合與打通障礙

「內地企業出海專班」今日（6日）於政府總部舉行啟動儀式。陳茂波致辭時引用數據，去年中國對外直接投資逾1900億美元，年增逾8%，其中對東盟投資增長近四成，對「一帶一路」國家投資亦增逾兩成，顯示內地企業出海勢頭強勁。另外，全球南方新興經濟體正在快速增長，需要優質的企業、產品、技術與服務。他強調，香港有「內聯外通」、高度國際化、資金與人才匯聚的優勢。

他指出，專班具備三大特色：「高層統籌」確保資源整合、打通障礙；利用「集結力量」，統籌政商、專業團體等界別力量形成聯乘效應；採取「主動出擊」策略，通過招攬企業和組團出訪開拓海外市場。

，我深信，在大家的通力合作下，我們將造就更多內地企業「出海」的成功故事，也為香港的各行各業創造更大的機遇。 財政長司長陳茂波

丘應樺指，內地出海企業不只需要資金，更需要合適的策略和海外網絡，以及一個能夠提供信心與保障的「出海」基地，而香港正能擔當這個角色。（投資推廣署長fb）

丘應樺：香港能扮演企業出海「啟航點」

出海專班由商經局統籌，局長丘應樺在啟動儀式上表示，出海專班整合跨部門與跨界別資源，構建一站式支援平台，聚焦三大方向：「合作共贏」，凝聚法律、金融、會計等專業力量推動合作共贏；整合海內外經貿網絡拓展新興市場；「拓展網絡」，整合包括投資推廣署、貿發局、經貿辦及駐內地辦事處在內的資源，組成一站式平台運作；「實效為本」，按企業實際需求提供稅務、融資、檢測及驗證、ESG（環境、社會及管治）等一站式支援服務。

丘應樺強調，專班將透過資源協同與實務支援，協助內地企業開拓東盟、中東等潛力市場，扮演企業出海的「啟航點」，同時轉化香港的制度優勢為企業出海動能，鞏固國際商貿樞紐地位。