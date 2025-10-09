禁餵野鴿︱跨部門海泓道黑點宣傳　區議員盼小區合作宣傳更有成效

政府跨部門今天（9日）到大角咀宣傳防治蚊鼠、禁餵野鴿，油尖旺民政事務專員余健強希望政商合作，聯同不同小區解決民生問題。以非法餵飼野鴿為例，自去年8月修例打擊非法餵飼野鴿以來，當局共發出超過200張定額罰款通知書，當中9宗個案在海泓道發生。



有當區區議員相信透過富榮、富柏兩個小區合作，加上近一萬名會員的居民團體宣傳，會令防治蚊鼠、禁餵野鴿工作更有成效，形容是社區治理的新方向。



10月9日，政府跨部門到大角咀宣傳防治蚊鼠、禁餵野鴿。（大會提供）

非法餵野鴿發200張告票 9宗個案在海泓道黑點

社區聯防啟動禮在旺角海泓道舉行，出席的漁護署獸醫師黃奕謙指，自去年8月新修訂的《野生動物保護條例》（第170 章）生效以來，各執法部門在全港就市民非法餵飼野鴿或野鳥，發出超過200張定額罰款通知書，其中9宗在海泓道執法，署方感謝各界持續提供非法餵飼的情報。

同場的食環署旺角區總監莊宏偉認同社區聯防概念，繼續加強在海泓的防治蚊鼠工作，有需要時主動聯繫屋苑、商場管業處、學校及議員辦事處等不同持份者，提出改善措施。油麻地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀說全校逾千名師生一定會做好清潔及防治蚊蟲工作，期望往後在治安、關愛、交通、社區建設等與區內持分者保持聯繫。

區議員盼小區合作宣傳更有成效

九龍社團聯會油尖旺地區委員會主任楊子熙提希望居民團體好好發揮聯防效應，提到海泓會及海富苑睦鄰之友會員近一萬人，他們分別在富榮花園、海富苑、柏景灣、帝柏海灣及帝峰皇殿居住，形容是一張強而有力的宣傳網及監察網，相信在防治蚊鼠及防餵野鴿的工作上能與屋苑物管及政府部門互相補位，同心改善。 油尖旺區議員鍾港武及陸子峯表示今次聯合富榮、富柏兩個小區防治蚊鼠、防餵野鴿，會令工作成效更到位，希望能成為社區治理的新方向。