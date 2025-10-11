民建聯設街站籲提防「黑工」　促構建「監察黑工網絡」

民建聯立法會議員顏汶羽、李世榮及西貢區議員邱浩麟，今日到區內擺設街站，向居民傳遞提防誤聘「黑工」訊息，促攜手推動全城構建「監察黑工網絡」。他們提醒避免聘用「黑工」而觸犯嚴重刑事罪行，即最高可被判入獄3年及罰款35萬元；若發現懷疑「黑工」出入屋苑，可撥打入境處舉報黑工專線3861 5000。



李世榮（民建聯提供）

李世榮表示，團隊留意到不少業主會尋找公司裝修「安樂窩」，而早前入境處亦公布在一屋苑拘捕9名來自內地的裝修「黑工」及1名僱主，故向居民派發宣傳單張，提醒在光顧裝修公司或聘用師傅時須格外留神，避免聘用「黑工」而觸犯嚴重刑事罪行。

顏汶羽（民建聯提供）

顏汶羽表示，跨部門反黑工專責小組工作能積極跟進及調查由市民舉報的案件，嚴懲違法僱主和黑工，讓市民看到打擊黑工成效。他又呼籲居民及把守屋苑「第一度防線」的物管人員。