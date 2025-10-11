律師會赴越南LAWASIA會議　湯文龍：香港吸引越南律師來港執業

第38屆LAWASIA年度會議今日（11日）起一連三日在越南河內舉行，旨在促進亞太地區法律界的互動交流，提升區內的法律實務水平。今屆會議匯聚超過40個司法管轄區、約600位代表，分別來自香港特別行政區、澳洲、馬來西亞等。香港律師會會長湯文龍率領代表團參與會議，兩名前會長陳澤銘、彭韻僖同行。他們與其他代表交流，分享過去一年在各自司法管轄區的挑戰。



第38屆LAWASIA年度會議在越南河內舉行，香港律師會會長湯文龍率領代表團參與會議。（律師會）

會上，越南政府副總理黎成龍宣布當地計劃推動國際合作與科學發展，並將建立人工智能法律框架，加強網絡安全，保障人權。律師會代表團參與三場全體會議，由印度首席大法官Bhushan Ramkrishna Gavai、馬來西亞前首席大法官Tun Tengku Maimun Binti Tuan Mat，以及國際刑事法院前法官Raul Pangalangan主講，聚焦探討律師與法院在推動多元共融方面的關鍵角色，以及高級法院在當今社會中的核心地位。

同日，律師會會晤胡志明市律師協會，雙方探討簽署諒解備忘錄的可能性。湯文龍指，香港實行普通法，且作為國際金融中心，吸引越南律師事務所及律師來港註冊執業。他邀請對方出席明年一月的香港法律年度開啟典禮。